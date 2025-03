Waarom Mathieu van der Poel geen druk meer voelt: 'Dat geeft me heel veel rust'

Mathieu van der Poel werkt 'zonder druk' toe naar Milaan-Sanremo, de eerste van vijf monumenten dit seizoen. Dat de Nederlandse topwielrenner geen druk meer ervaart, komt volgens hem door zijn leeftijd en eerdere prestaties.

"Ik ben op een leeftijd waar ik ongeveer al mijn doelen heb verwezenlijkt en zelfs meer dan dat. Dat geeft me heel veel rust", keek de 30-jarige winnaar van de Italiaanse klassieker in 2023 via zijn ploeg Alpecin-Deceuninck vooruit.

"Alles wat nu komt is een bonus en dat maakt koersen heel plezierig", zei Van der Poel. "Maar ik wil nog altijd de grootste wedstrijden proberen te winnen. Dit is opnieuw een monument, dus ik ben heel gemotiveerd. Ik denk dat de Tirreno me net die extra vorm heeft gegeven."

Paar monumenten ontbreken nog

Van der Poel won drie van de vijf monumenten. Naast Milaan-Sanremo in 2023, schreef hij de Ronde van Vlaanderen in 2020, 2022 en 2024 op zijn naam en Parijs-Roubaix in 2023 en 2024. Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije staan niet op zijn erelijst.

Onvoorspelbaarheid

Van der Poel eindigde in 2024 als tiende, maar hielp ploeggenoot Jasper Philipsen aan de overwinning. De Belgische medekopman kwam afgelopen woensdag ten val, maar liet al weten fit genoeg te zijn om te starten. De Nederlander benadrukt hoe onvoorspelbaar de klassieker is.

"Soms is het zelfs beter om niet de benen te hebben om zelf aan te vallen, maar genoeg te volgen als iemand anders zijn aanval plaatst. Je hoeft niet als eerste over de Poggio te komen om Milaan-Sanremo te winnen."

Ontmoeting met Pogacar

In Milaan-Sanremo rijdt Van der Poel voor het eerst dit seizoen tegen wereldkampioen Tadej Pogacar, die vorig jaar als derde eindigde in Sanremo en het jaar ervoor als vierde. De kracht van de Sloveen geeft de Nederlander een extra prikkel. "Ik ben me ervan bewust dat ik 110 procent moet zijn om Pogacar te verslaan. Dat is altijd een goede motivatie."