De Nederlandse sprinter Danny van Poppel had tien minuten lang een ritzege te pakken in de Ronde van Duitsland. Daarna declasseerde de organisatie hen. Het komt de sprinter op veel kritiek te staan.

Van Poppel was veruit de snelste in de derde etappe van Arnsberg richting Kassel. Toch sprintte de Nederlander niet eerlijk in de massasprint volgens de jury. De renner uit de ploeg Red Bull - Bora-hansgrohe week te veel van zijn lijn af in de laatste meters, was het oordeel. Hij hinderde daardoor de Brit Matthew Brennan van Visma | Lease a Bike, die uit protest zijn arm opstak.

De Noor Søren Waerenskjold profiteerde van de straf voor Van Poppel. Hij kwam in de etappe als tweede aan, maar kreeg de overwinning op zijn naam. Waerenskjold behield de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft tien seconden voorsprong op Jhonatan Narváez uit Ecuador. Van Poppel zakte naar de zesde plaats.

Kritiek op Van Poppel

Het is verstandig als Van Poppel zaterdagavond een rondje sociale media overslaat. De kritiek op zijn sprint was niet mals. Hij werd omschreven als de "bad boy" van de massasprints. "Hij verzamelt de gele kaarten als Pokémon", schreef een wielerfan op X.

Victory for Danny van Poppel! 👏🇳🇱



The Dutchman claims Stage 3 of the Deutschland Tour after a thrilling sprint for the line 💥 pic.twitter.com/D25lTMy3Pm — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 23, 2025

En: "Smerige Van Poppel is terug met een verwachte declassering. Zoveel gele kaarten, en toch leert hij het nooit." Wielerkenner Thijs Zonneveld vond de straf voor de Nederlander ook terecht, al plaatste hij wel een kanttekening. "De organisatie komst gewoonlijk weer weg met een bocht op 200 meter van de finish."

Pogacar steunt Van Poppel

Toch was er niet alleen kritiek op Van Poppel. Tadej Pogacar, de beste wielrenner van het moment, nam het op voor de Nederlander. Hij noemde hem "de duidelijke winnaar" van de etappe. "Deze degradatie is een regelrechte grap en niet correct. Slecht werk geleverd... zoals zo vaak dit jaar", schreef hij op Instagram.

Tadej Pogacar speaks on Van Poppel’s DQ



I had to double check this was actually him 😳 pic.twitter.com/ngo3lHLSdT — Cycling Takes (@aplaceholderig) August 23, 2025

In de afgelopen Tour de France kreeg Van Poppel ook geel. De Nederlander veroorzaakte een valpartij, waarbij Davide Ballerini en Paul Penthoët op de grond lagen. Daar was Van Poppel het niet mee eens. "Het was echt niet normaal. Dit is de Tour, niemand remt voor elkaar. Dit was echt heel gevaarlijk", reageerde hij over de laatste kilometer.