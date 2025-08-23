De Vuelta a España is eindelijk begonnen. De laatste wielerronde van dit jaar startte met een van de weinige vlakke etappes in het parcours van deze editie. Het leverde de Belgische sprinter Jasper Philipsen net als in de Tour de France de zege én de leiderstrui op.

De Spaanse rittenkoers begon niet in Spanje, maar in Italië. De eerste etappe startte in Turijn en finishte in het eveneens Italiaanse Novara. De sprinters kregen een uitgelezen kans op de ritzege én de rode leiderstrui, iets wat zelden voorkomt in de derde grote ronde van dit jaar.

Visma | Lease a Bike laat zich zien

De etappe ontpopte zich tot een klassieke sprintersetappe. Een kopgroep kreeg ruimte, maar niet al te veel en werd ruim van tevoren ingerekend. Sprintersploegen en het Visma | Lease a Bike van kopman Jonas Vingegaard lieten zich in de laatste kilometers van voren zien.

Ploeggenoot Mathieu van der Poel wint

De zege ging uiteindelijk naar Jasper Philipsen. De Belgische ploeggenoot van Mathieu van der Poel, die er niet bij is in Spanje, was oppermachtig in de sprint. Net als in de Tour de France was hij ook in Spanje ook de beste in de eerste etappe. In Frankrijk kwam hij in de derde etappe ten val en moest hij opgeven. Daar is hij, zo blijkt, goed van hersteld.

Veel beklimmingen

Deze editie van de Vuelta is er een voor de echte klimmers. Er zijn maar liefst elf aankomsten bergop. De openingsrit was een van de spaarzame kansen voor de rappe sprinters in het peloton.

Vier landen, vijftien Nederlanders

De Vuelta a España duurt tot en met 14 september. Dan is de laatste etappe met finishplaats in Madrid. In totaal doet deze Vuelta maar liefst vier landen aan. Nu zijn de renners nog in Italië, later rijden ze ook nog over Frans grondgebied en fietsen ze door Andorra. Uiteraard wordt het merendeel van de kilometers op Spaanse bodem afgelegd. In totaal doen er vijftien Nederlanders mee.