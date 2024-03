Tadej Pogacar trapt wielerseizoen af in Strade Bianche: 'Ik tegen de rest? Dat is het al jaren!'

Tadej Pogacar verscheen vanochtend aan de start van de Strade Bianche, de loodzware maar o-zo-mooie wielertocht door Toscane. Voor Pogacar luidt de wedstrijd het begin van zijn seizoen in. Hij is een van de grote sterren in het peloton en dat weet hij zelf maar al te goed.

Voorafgaand aan de start stond Pogi de media te woord. Wordt het in de Strade Bianche Pogacar tegen de rest? Daar kon de Sloveense topper wel om lachen. "Dat is het al jaren!", grapte hij bij In de leiderstrui. De tweevoudig winnaar van de Tour de France staat te popelen om weer te beginnen. " Ik ben gemotiveerd en heb er erg veel zin in", zei hij. "Het gaat een interessante dag worden."

Of Pogacar sterk genoeg uit de winter is gekomen, is nog maar de vraag. Op het grind van Toscane mag de Sloveen zich gaan meten met onder andere Julian Alaphilippe en Sepp Kuss. "Het wordt een open wedstrijd", vervolgde hij serieus. "Ik denk niet per se dat iedereen naar mij gaat kijken, aangezien ik nog geen enkele rit heb gereden dit seizoen."

Bij de vrouwen is het Demi Vollering die weer hoge ogen hoopt te gooien. De Nederlandse wielrenster zorgde vorig jaar voor sensatie tijdens de Strade Bianche, dankzij een fotofinish met ploeggenote Lotte Kopecky. Dit jaar is Vollering ook weer het gesprek van de dag, ditmaal dankzij het flinke salaris dat haar is aangeboden vanuit Saoedi-Arabië. De Nederlandse kreeg naar verluidt van wielerteam UAE Team ADQ een miljoen euro per jaar aangeboden voor een contract.