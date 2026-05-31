De 21ste en laatste etappe van de Giro d’Italia is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het is Dylan Groenewegen net niet gelukt om een voor hem teleurstellend verlopen ronde alsnog van een fraaie afsluiting te voorzien. Rozetruidrager Jonas Vingegaard heeft de koers gewonnen.

Na drie weken koers is de Giro d’Italia toe aan het slotstuk. De renners trokken traditiegetrouw naar Rome, waar de sprinters naar verwachting nog één keer hun kans krijgen. Groenewegen hoopte de ronde op de valreep af te sluiten met een etappezege.

Zijn ploeg Unibet Rose Rockets bracht hem goed in positie voor de sprint, maar hij kwam net te kort voor Milan van Lidl-Trek en werd vierde. De zege in Rome was erg emotioneel voor de Italiaan. Het was de eerste ritwinst in de koers voor het team. "Ik ben heel trots op wat we hebben bereikt", zei hij van afloop. "We hadden het in sommige etappes beter kunnen doen, maar we hebben alles gegeven."

Vingegaard vierde zijn overwinning met zijn familie, die aanwezig was bij de finish in Rome. De 29-jarige Deen heeft nu alle grote rondes gewonnen. Eerder schreef hij al de Tour de France (2022 en 2023) en de Vuelta (2025) op zijn naam.

De laatste etappe was 131 kilometer lang, met start en aankomst in Rome. De zege van Vingegaard kwam daarin niet meer in gevaar. Voor de 29-jarige wielrenner is het zijn 54e profzege. In het eindklassement heeft hij een voorsprong van 5.22 minuten op de Oostenrijker Felix Gall, die als tweede eindigde en voor het eerst op het erepodium eindigde van een van de grote koersen. De Australiër Jai Hindley, winnaar van de Giro in 2022, werd derde op 6.25.

Thymen Arensman

Thymen Arensman is als vierde geëindigd in het algemeen klassement van deze Giro. Dat is zijn beste prestatie ooit in een grote ronde. Zijn eerdere beste klasseringen waren een vijfde plaats in de Vuelta van 2022 en zesde plaatsen in de Giro’s van 2023 en 2024.

