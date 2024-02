'Te veel feesten en alcohol', ploegbaas veegt de vloer aan met Julian Alaphilippe; vrouw van wielrenner reageert

Het Vlaamse voorjaar staat op het punt van beginnen en dat is het moment dat ook Patrick Lefevere zich weer eens roert. De roemruchte ploegbaas van Soudal Quick-Step zet de boel richting Omloop Het Nieuwsblad op scherp.

“Julian is een goeie gast", begint Lefevere in HUMO nog positief over de tweevoudig wereldkampioen Alaphilippe. “Ik zie mijn renners graag, maar het moet fair blijven. Als je ouder wordt, moet je je meer verzorgen, moet je harder trainen en mag je er niet met je pet naar gooien. Hij moet nu de klik maken en ervoor vechten.”

Alaphilippe maakt de laatste jaren een stuk minder indruk dan voordien en zijn baas weet wel hoe dat komt. . “Te veel feesten, te veel alcohol... Julian zit serieus onder de plak bij Marion (Rousse, de partner van Alaphilippe, red.). Misschien wel té veel. Julian is een jonge hond die vol energie zit - die moet je af en toe een keer in de hof laten crossen. En je moet óók zeggen: tot hier en niet verder. Er zit nog altijd een stout manneke in hem.”

“Ik heb hem in november vorig jaar gesproken, in het bijzijn van Marion en zijn manager Dries Smets. Ik heb gezegd: ‘Zo kan het niet verder. Als je nog één keer iets verkeerds doet, dan ontsla ik je op staande voet.’ De boodschap is aangekomen. Hij is zich aan het herpakken.”

Reactie vrouw Alaphilippe

Op sociale media heeft de vrouw van Alaphilippe, Marion Rousse, gereageerd op de uitspraken van Lefevere. "Wat de gevoelens van meneer Lefevere ook zijn, het is onaanvaardbaar om ons privéleven zo aan te vallen. Nee, ik drink geen alcohol. Zelfs nooit. En ik pas ook voor feestjes, want met een 3-jarig zoontje willen we 's ochtends in vorm zijn", begint Rousse met een knipoog.

"Je zal er ook niet in slagen om, zoals je al hebt aangegeven, me te verhinderen dat ik werk en dichtbij Julian blijf tijdens zijn carriere", vervolgt ze. " Wat ik doe, is mijn passie en ik heb veel projecten. Maar ik zeg je dat je in geen enkel geval over mijn privéleven mag praten. Bedankt om voortaan niet meer in het wilde weg te praten en om respect en klasse te tonen", eindigt Rousse haar betoog.

De Omloop staat zaterdag op het programma en is de eerste test voor de inmiddels 31-jarige Fransman.