Omloop het Nieuwsblad 2024 | Grote namen aan de start bij opening klassiekerseizoen

Het leek er maandagavond op dat de toekomst van de Amstel Gold Race gered was. De gemeente Vaals was in eerste instantie van plan de regels rond wielertochten aan te passen, maar door onder meer de inbreng van Tom Dumoulin werd dit voorstel afgewezen. Zelf is Dumoulin alleen nog niet zo zeker dat de wielerwedstrijd echt gered is en hij heeft weinig positieve woorden over voor de gemeente.