Tom Dumoulin was woest op ploeggenoot na tijdrit: 'Wat een hobbysporter ben je dan, joh!'

Tom Dumoulin zette twee jaar geleden een punt achter zijn wielerloopbaan en doet nu een boekje open over de avonturen die hij beleefde in het peloton. De Limburger voelde zich niet altijd begrepen, zo blijkt uit een verhaal over de UAE-Tour van 2019.

Dumoulin was een uitstekend tijdrijder, zo bewijst onder meer zijn wereldtitel op dat onderdeel in 2017 en zijn zeges tegen de klok in zowel Tour de France, als Giro d'Italia en Vuelta a España. De Limburger van Team Sunweb was in die tijd obsessief bezig om alle details onder controle te krijgen, noodzakelijk voor hem om tot zulke successen te komen. Niet iedereen binnen de ploeg had diezelfde beleving.

"Ik weet nog dat ik in 2019 een keer een felle discussie heb gevoerd met een teamgenoot", vertelt Dumoulin in zijn openhartige boek Op Gevoel. "Die had na de ploegentijdrit in de UAE-Tour zijn file online gezet. Dat was een tijdrit waarin wij tweede waren geworden achter Jumbo-Visma. Wat een hobbysporter ben je dan, joh! Ik snapte daar nooit wat van. We doen hier toch aan topsport? Uit zulke gegevens kun je toch informatie halen?"

Strava

Dumoulin doelt op de Strava-bestanden die sommige renners liever voor zichzelf houden en anderen met iedereen delen. Daarin is naast de route ook bijvoorbeeld de snelheid te zien en het geschatte wattage dat de betreffende renner op dat moment wegtrapte.

"Ik vind dit juist zo leuk aan het wielrennen, dat spelletje om slimmer te zijn dan een ander", legt Dumoulin uit. "En dan gooit hij – een lieve jongen, echt – al die info in de openbaarheid. Maar hij snapte niet waar ik me nou zo druk om maakte. 'Hoezo?' zei hij. 'Mijn fans vinden dit leuk.' Maar godverdomme, we zijn hier toch bezig met winnen, of wat?"

Jumbo-Visma

"Ik wist dat we minder sterk waren dan Jumbo-Visma, die hadden Van Emden, Roglič en focking Tony Martin. Dus we moesten slimmer zijn en omdat het een bochtig parcours was in het begin hadden we tegen elkaar gezegd: jongens, superscherp starten! Want wat je vaak zag in ploegentijdritten was dat de eerste rustig door die bocht gaat om de laatste een kans te geven weer aan te sluiten. Maar de eerste van ons zou hard door de bocht gaan dus die laatste twee wisten: dat wordt sprinten, want ze wachten niet. Zo pakten we seconden op hun."

"Maar nadat hij die files online had gezet, ben ik er zeker van dat Mathieu Heijboer, de performance manager van Jumbo-Visma, die gegevens heeft vergeleken met zijn eigen renners. Honderd procent. Zo’n gast is Mathieu!"

Topsportbeleving

"Dus daarna ging het met die ploeggenoot over topsportbeleving", aldus Dumoulin. "Want als je dit niet begrijpt, hoe groot is je beroepsernst dan? Ik extrapoleerde het gelijk: hoe loop jij dan in dit wereldje rond? Blijkbaar beleefde hij – en met hem de meesten van ons team – dat totaal anders dan ik. Ik besefte: we zitten er niet allemaal hetzelfde in. En begrijp me niet verkeerd, niks ten nadele, want dat was echt een hele goed teamgenoot, hè? Geen slecht woord over hem, maar hij beleefde zijn profjaren anders dan ik."

Dumoulin noemt de naam van de renner niet. In de UAE Tour van 2019 had hij de ploeggenoten Wilco Kelderman, Robert Power, Chad Haga, Nikias Arndt, Max Walscheid en Cees Bol.