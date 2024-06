'Ik ergerde me rot aan zulke dingen': geïrriteerde Tom Dumoulin doet boekje open over wielergewoontes

Echt een wielrenner heeft hij zich nooit gevoeld, stelt Tom Dumoulin. De winnaar van onder meer de Ronde van Italië van 2017 zag zichzelf als een buitenbeentje en begreep niets van een aantal tradities binnen het peloton.

Zo vertelt Dumoulin in zijn boek Op Gevoel dat de gewoonte van wielerploegen om renners een kamer te laten delen voor hem onbegrijpelijk is. Want waarom zou je iemand die je een miljoenensalaris betaalt en de Tour de France kan winnen, laten slapen met een collega die hij misschien helemaal niet mag, die snurkt of die een heel ander ritme heeft?

"Wat voor een wereld is dat, joh!", aldus Dumoulin vol onbegrip. Ploegleiders krijgen wel een eigen kamer, artsen ook, maar degene die het écht moet, die niet. "Dan heb ik toch het idee dat ik op een fucking schoolreisje ben? Of niet dan? En iedereen in het wielrennen schermt de hele tijd met dat het 'altijd al zo is gegaan', maar wat is dat voor gedoe? Ik ergerde me rot aan zulke dingen."

'Dat kan toch niet, Tom?'

"Ik heb het tig keer aan Iwan gevraagd, de teambaas van Sunweb. Telkens kreeg ik hetzelfde terug van hem, en niet alleen bij deze vraag, maar bij elke vraag: 'Als ik jou dat geef, willen alle anderen dat straks ook, want die vinden het ook prettig om alleen te slapen en voor je het weet wil iedereen dat. Dat kan toch niet, Tom? Weet je wel niet wat dat op jaarbasis zou kosten?'"

"Maar al die ploegen geven wel tonnen uit om iedereen een op maat gemaakt tijdrituurtje te kunnen geven waarvan je je kunt afvragen of dat nodig is. Volgens mij gaat iedereen vooral harder rijden door een goede nachtrust. Toen ik eind 2019 naar Jumbo-Visma ging heb ik dit gewoon geëist. Bij wedstrijden een eigen kamer. En dat kon toen ook."

Ondanks de eigen kamer werd het verblijf van Dumoulin bij de Nederlandse ploeg geen succes. In de zomer van 2022 besloot de Limburger om per direct te stoppen met wielrennen. Op zijn erelijst staan naast de Giro ook onder meer ritten in de Tour de France en de Vuelta én de wereldtitel tijdrijden in 2017.