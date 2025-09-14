Mathieu van der Poel zag zondag zijn grote droom uit elkaar spatten om ook in een vierde verschillende wielerdiscipline wereldkampioen te worden. De Nederlander kwam bij het WK mountainbike niet verder dan een 29e plaats en maakte na afloop een opvallend besluit bekend.

Van der Poel gaat namelijk twee belangrijke wedstrijden overslaan. De 30-jarige Nederlander meldde na het WK mountainbike in het Zwitserse Crans-Montana een rustpauze in te lassen tot december. "Ik zet de fiets even aan de kant", zei hij bij de NOS na zijn teleurstellende 29e plaats. Dat betekent dat hij zijn wereldtitel gravel in Limburg in oktober niet gaat verdedigen en dat hij ook het EK op de weg, begin volgende maand in Frankrijk, laat schieten.

De 30-jarige Van der Poel was vol ambitie gestart op de mountainbike, maar bleek al snel tekort te komen in de door de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly gewonnen wedstrijd. "Het was duidelijk niet mijn dag", keek hij terug, hoewel het er in het begin van de wedstrijd nog goed had uitgezien. Van der Poel reed na de start nog vanaf de 33e positie meteen naar de top 10.

'Ik voel me al een tijdje niet top'

"Dat was een droomscenario, maar ik had gewoon een slechte dag. Daar zijn geen excuses voor. Mentaal was het een heel lange wedstrijd, maar mountainbiken is de enige discipline waarin het dan nog een beetje leuk is om rond te rijden. Ik heb geprobeerd er nog een beetje van te genieten."

Van der Poel verdween uit de Tour de France met een longontsteking, mogelijk heeft die langer een rol gespeeld dan gedacht. "Ik weet het niet, het is wel zo dat ik me al een tijdje niet top voel tijdens trainingen. Ik ben niet voldoende belastbaar. Het is nu beter om een tijdje rust te nemen." Na zeven wereldtitels in het veldrijden, een op de weg en een in het gravelrijden heeft hij de mondiale titel in het mountainbiken nog niet uit zijn hoofd gezet. "Als het kan ben ik er volgend jaar in Val di Sole weer bij."



Moeizame relatie met de mountainbike

Van der Poel pakte in 2018 al een keer brons op een WK, maar kende ook tegenslagen op de mountainbike als het grote toernooien betrof. Op de Olympische Spelen van Tokio (2021) was er de val nadat hij bij een sprong erop rekende op een plankje te landen dat er niet lag. In 2023 nam hij een week na het veroveren van de wereldtitel op de weg in Glasgow ook deel aan de titelstrijd op de mountainbike, maar strandde al snel door opnieuw een val.