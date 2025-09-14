Mathieu van der Poel kon zondag zijn langgekoesterde droom niet waarmaken bij het WK mountainbike. De 30-jarige Nederlander startte ergens achteraan, reed zichzelf vervolgens naar voren, maar kwam alsnog tekort voor een podiumplek bij het onderdeel cross-country in Zwitserland. Regerend kampioen Alan Hatherly prolongeerde zijn titel.

Voor Van der Poel was het deze editie extra moeilijk: hij begon door een gebrek aan genoeg goede resultaten op de vijfde startrij. De Nederlander wist dat hij direct moest beginnen met inhalen om kans te maken op een eerste wereldtitel. Eén groot voordeel voor hem: de wedstrijd duurde naar verwachting bijna anderhalf uur en hij had dus genoeg tijd om zichzelf naar voren te fietsen.

In de eerste ronde (van de negen) klom Van der Poel al van de 33e naar de zevende plek. Hij zat op zes seconden van wedstrijdleider Victor Koretzky. In de tweede ronde nam regerend wereldkampioen Hatherly uit Zuid-Afrika de leiding van de race over. Hij nam direct een flinke voorsprong op zijn achtervolgers. Van der Poel stond aan het einde van ronde twee op een gedeelde vierde plek, op vijftien seconden van de Zuid-Afrikaan.

Hard van stapel

In ronde drie van de negen leek het erop dat Van der Poel té hard van stapel was gelopen. Hij moest even gas terugnemen en zakte terug naar de achtste plek, op 36 seconden van koploper Hatherly. Dat gat was bij het ingaan van ronde vier opgelopen naar 51 seconden. Geen ramp, met nog een lange race te gaan, maar Hatherly was in absolute topvorm.

Een eerste wereldtitel bleek zondag niet mogelijk voor Van der Poel. Hatherly was een klasse apart. In ronde zeven van de negen had hij een enorme voorsprong opgebouwd. De Nederlander reed op dat moment veertiende, op ruim twee minuten van de koploper. Daarmee verdween ook een podiumplek uit zicht. Uiteindelijk kwam MVDP op de 29e plek over de streep, met Hatherly als overtuigende winnaar in Zwitserland. De Nederlander eindigde met 5,5 minuten verschil van de kampioen.

Simone Avondetto en Victor Koretzky completeerden het podium.

Wereldtitels in andere disciplines

Van der Poel stond tot nog toe pas één keer op het podium bij het WK mountainbike. In 2018 werd hij derde. De 30-jarige Matje boekte vooral zijn successen bij het veldrijden (zeven wereldkampioenschappen), het wegwielrennen (één wereldtitel) en het gravelfietsen (ook één wereldtitel).