Het is weer die tijd van het jaar: de kerstbomen worden langzaam opgetuigd en de kerstmuziek klinkt weer op de radio. Bij deze periode is de kerstgedachte van groot belang, zo vindt ook Demi Vollering. De toprenster komt daarom met een belangrijke oproep.

Vollering vertelt in een bericht op Instagram hoe zij naar kerst kijkt: "Een periode van gezelligheid, knusheid en samenzijn". Tegelijkertijd benadrukt de renster dat dit gevoel niet voor iedereen normaal is. "Voor veel kinderen is dat echter helemaal niet vanzelfsprekend."

Ze vervolgt: "472 miljoen kinderen groeien op in oorlog, zonder veilige nachten, zonder rust, zonder ruimte om te dromen". Dat vindt Vollering niet eerlijk, want volgens haar 'verdient ieder kind warmte, veiligheid en een toekomst vol dromen.'

Speciale actie

Daarom vraagt ze op Instagram aandacht voor een actie van War Child, een organisatie die kinderen een veilige plek wil geven om te spelen, te leren en te herstellen. "Een plek waar ze weer even kind kunnen zijn", zoals Vollering het omschrijft.

De actie van War Child draait om een speciale pyjama, die Vollering samen met haar partner Jan de voogd draagt. De pyjama is te koop bij Hema, en een deel van de opbrengst gaat naar War Child.

Taboe doorbreken

Vollering draagt vaker haar maatschappelijke steentje bij. Zo is de toprenster een van de topsportvrouwen die het taboe rondom de menstruatiecyclus wil doorbreken. Samen met andere grote namen als Jutta Leerdam, Femke Bol en Vivianne Miedema spreekt ze met enige regelmaat openlijk over dit onderwerp.

Zo sprak Vollering eerder dit jaar, na Luik-Bastenaken-Luik, openlijk over het 'maandelijkse probleem'. Door fysieke klachten moest ze toen genoegen nemen met een derde plek.

Niet altijd het uiterste

Ze legde uit dat atletes tijdens hun menstruatie niet altijd het uiterste uit zichzelf kunnen halen. "In combinatie met de warmte, heb ik heel de dag afgezien. Deze derde plaats was het hoogst haalbare. Ik heb gevochten, geprobeerd alles eruit te halen, maar elke centimeter in m'n lichaam wilde het niet". Achteraf kreeg Vollering veel steun voor haar openheid.

