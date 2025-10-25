Het waren bewogen weken voor topwielrenster Demi Vollering. Bij de wegwedstrijd van de WK wielrennen werd ze zevende en was er na afloop wat onbegrip. Wel won ze vlak daarna de wegwedstrijd van de EK wielrennen.

Tijdens de WK in Rwanda was Vollering lichamelijk niet op haar best, vertelde ze tegen Het Nieuwsblad. "Ik kreeg weer te maken met het maandelijkse vrouwenprobleem. Het zal niet voor iedereen hetzelfde voelen, maar we het is wel iets waar je als vrouwelijke topsporter mee te maken hebt."

In 2024 ging het bij de wegwedstrijd van de WK ook niet naar wens. In Zwitserland werd ze vijfde en ongewild begeleidde ze haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky naar het goud.

'Hier moet je sterk voor in je schoenen staan'

Online moest Vollering het na dat WK flink ontgelden, vertelt ze aan De Volkskrant. "Wat ik allemaal over me heen kreeg... Ik dacht: je moet hier sterk voor in je schoenen staan, anders word je zwaar depressief en doe je jezelf misschien wat aan. En het gaat er nu dus nog steeds over. Dat vind ik lastig", aldus Vollering.

Ze legt in het interview uit dat ze vroeger verlegen was. Ze werkte in bloemenkassen, maar had ergens het gevoel dat ze iets wilde doen wat de wereld zou verbazen. Inmiddels is ze een doorgewinterde sportvrouw die verbaal sterk in haar schoenen staat. Toch is ze wel verbaasd over de omgangsvormen in het peloton.

'Het topsportwereldje is hard'

"Het topsportwereldje is hard, er zijn veel mensen en relaties die nep zijn", stelt Vollering. "Ik ben iemand die een ander snel mag, dus voor mij is dat best moeilijk. Vorige winter wisselde ik van team, en daardoor van ploeggenoten. Er waren momenten waarop ik dacht: wauw, wij waren toch vriendinnen? Blijkbaar niet meer."

Als ze thuis is, brengt ze graag tijd door met haar vriend Jan de Voogd en haar hond Flo. Vollering en Flo zijn momenteel aan het genieten van een welverdiende vakantie. "Eerst rijden we terug naar Zwitserland en daarna komt er een roadtrip door Italië", meldt de topwielrenster op Instagram.