Demi Vollering heeft donderdag zélf de ritzege uit handen gegeven in de openingsetappe van de Ronde van Zwitserland. De Nederlandse toprenster gaf na afloop van de finish toe dat ze een foutje had gemaakt, waardoor haar enige concurrent Marlen Reusser mocht juichen.

Vollering voelde zich 'niet super', zei ze na de finish in Gstaad tegen Cycling Pro Net. "Ik denk vanwege de hitte." Ze moest alles op alles zetten om Reusser bij te halen. De Zwitserse ontsnapte precies toen Vollering een bidon in haar hand had. Uiteindelijk reden de twee samen naar de finish, waar Vollering het aan wilde laten komen op een sprint. "Maar ik denk dat ik te vroeg aanging. Ik kon mezelf niet inhouden. Zij had daarna een heel sterke sprint. Ik denk dat Marlen deze heel graag wilde winnen. Het is in haar eigen land. Dat maakt het heel speciaal voor haar. Dus ja, ik denk dat ze vandaag iets extra’s kon."

Bestrafte topwielrenster Demi Vollering toont 'dure foto' na verboden actie: 'Zal het nooit meer doen' Demi Vollering schreef deze week maar weer eens een rittenkoers op haar naam. In de Ronde van Catalonië was de Nederlandse topwielrenster de beste. Wel werd ze na de laatste etappe nog even op de vingers getikt.

Etappe én leider

De 28-jarige toprenster uit Nederland van het team FDJ-Suez werd in de rit met start en finish in Gstaad in de sprint geklopt door haar Zwitserse medevluchter, die daarmee ook de eerste leider wordt. Katarzyna Niewiadoma uit Polen werd op bijna twee minuten derde. Vollering schreef de Ronde van Zwitserland vorig jaar op haar naam door drie ritten te winnen. Reusser was het jaar ervoor de beste. De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag.

Bewondering en vrees voor toprenster Demi Vollering: 'Accepteer je dat dan gewoon?' De indrukwekkende prestatie van Demi Vollering wekt in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bewondering, maar naast lof is er ook vrees voor de Nederlandse topwielrenster.

'Dat was perfect'

Reusser keek terug op een etappe waarin alles volgens plan was verlopen. "Het was ons plan om te zorgen voor een kleine groep of dat ik alleen weg kon komen", zei ze in het flashinterview. "Daardoor moest iedereen deze inspanning leveren. Het is allemaal heel goed verlopen, dat maakt me heel blij. In de sprint ging Demi nogal vroeg, dat was perfect."

Verschil van vier seconden

In de slotkilometer viel het tempo bij de twee koploopsters helemaal stil. Vollering begon de sprint, maar de Zwitserse van Movistar wist haar nog te passeren. Reusser leidt in het klassement met 4 seconden voorsprong op Vollering.