Bewondering en vrees voor toprenster Demi Vollering: 'Accepteer je dat dan gewoon?'

De indrukwekkende prestatie van Demi Vollering wekt in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bewondering, maar naast lof is er ook vrees voor de Nederlandse topwielrenster.

“Onze eigen Demi Vollering heeft de Vuelta gewonnen!”, opent Van As enthousiast. “Dat is echt heel knap.” Hoog vult aan: “En dan ook nog voor de tweede keer op rij, én in een nieuw team.”

De twee oud-topsporters bespreken hoe belangrijk het is om binnen een nieuw team je plek te vinden. “Ze zei zelf ook: je moet op elkaar ingespeeld raken en weten wat je aan elkaar hebt”, vertelt Van As. “Ze gaf haar team alle lof. Ze zei letterlijk dat ze het niet zonder hen had gekund. En daar hebben wij het vaker over gehad: dat het mentaal best lastig lijkt om zó hard te werken voor een teamgenoot, zonder dat je zelf wint.”

Topwielrenster Demi Vollering pakt in stijl eindzege van 'Nederlandse' Vuelta, landgenote mee naar het podium De Nederlandse topwielrenster Demi Vollering heeft voor het tweede jaar op rij de Vuelta España Femenina gewonnen. Haar eindzege kwam niet in gevaar in de slotrit naar de loeisteile Alto de Cotobello. Anna van der Breggen eindigde als derde in het algemeen klassement.

Knechten

Hoog vraagt zich af of elke wielrenner uiteindelijk zelf kopman of -vrouw wil worden. “Of zijn er ook renners die juist tevreden zijn met een ondersteunende rol? Die zeggen: ik ben een knecht en dat blijf ik.”

“Ik denk toch dat de meeste renners ambities hebben”, reageert Van As. “Je wilt altijd het hoogst haalbare bereiken. Dus dan droom je toch van meer.”

Alleenheerser Demi Vollering looft 'sterk team' na imposante Vuelta: 'Dat geeft vertrouwen voor de toekomst' Op de Nederlandse topwielrenster Demi Vollering stond ook in 2025 geen maat bij de loodzware Vuelta Femenina. De renster van FDJ-Suez won de slotrit overtuigend en pakte met meer dan een minuut voorsprong het algemeen klassement. Met dank aan haar nieuwe teamgenoten.

Toch gelooft Hoog dat het ook veel voldoening kan geven om zo’n overwinning mogelijk te maken voor iemand anders. “En daarnaast: elke individuele etappe in deze Vuelta werd gewonnen door een Nederlandse vrouw. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Echt onwijs knap.”

Emotionele Demi Vollering maakt opnieuw indruk met openhartig interview: 'Dat zie ik te veel om me heen' Demi Vollering won donderdag op indrukwekkende wijze de eerste bergetappe van de Vuela Femenina. De toprenster is daardoor hard op weg om de grote ronde voor het tweede jaar op rij te winnen. Vollering maakte na afloop ook indruk met een openhartig interview.

Pijlen gericht op de Tour

Hoog benadrukt dat Vollering haar pijlen heeft gericht op de Tour de France voor vrouwen, die op 26 juli begint. “Dit is echt een lekker begin. Ze zit er goed in en lijkt in topvorm. Echt heel veel respect voor Vollering."

Tour de France kondigt primeur aan: 'Dit verandert de wedstrijd' De Tour de France zal volgend jaar anders beginnen dan in de voorgaande 112 edities. De bekendste wielerronde ter wereld gaat in 2026 namelijk van start met een primeur. Dat heeft organisator ASO bekendgemaakt.

Ongesteld

Toch is er ook een ander aspect dat meespeelt, merkt Van As op. “Een paar weken geleden gaf ze aan dat ze zich slecht voelde in een zware rit omdat ze ongesteld was. De Tour duurt lang. Wat nou als je dan ook zo’n moment hebt? Accepteer je dat gewoon?”

“Dat moet wel”, zegt Hoog. “Het hoort erbij. En gelukkig zijn er meer vrouwen die daar last van hebben.” Van As sluit af met een knipoog: “Dan hopen we maar dat de concurrentie óók ongesteld is.”

Oud-tophockeysters spreken zich uit over groot probleem: 'Dat heb ik jarenlang gedaan om niet ongesteld te zijn' Wielrenster Demi Vollering sprak zich onlangs uit over de invloed van hormonen en menstruatie op haar prestaties. Ze gaf aan dat het in de topsport soms ‘normaal’ is om niet ongesteld te zijn, terwijl dat natuurlijk allesbehalve gezond is. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As dit onderwerp.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering: kampioensstress bij Ajax, de succesvolle Vuelta España Femenina voor de Nederlandse rensters én welke olympisch medaille het duo eventueel zou willen veilen. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: