Topsprinter Dylan Groenewegen boos op zichzelf ondanks tweede dagzege in Slovenië: 'Dat moet ik finetunen'

Dylan Groenewegen spurtte vrijdag naar zijn tweede dagsucces deze Ronde van Slovenië. Ondanks dat was de topsprinter van Jayco AlUla niet helemaal tevreden.

De Nederlands kampioen was na 172 kilometer de beste in de sprint van de rit tussen Majsperk en Ormoz. De 31-jarige sprinter bleef de Colombiaan Juan Sebastián Molano en de Duitser Phil Bauhaus voor. Groenewegen won eerder de eerste etappe in de Ronde van Slovenië. Hij had vorige maand ook een rit in de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. Dat was zijn eerste zege in 2025.

De Ronde van Slovenië duurt tot en met zondag. Vorig jaar won de Italiaan Giovanni Aleotti de rittenkoers.

Groenewegen kritisch

In de finale verloor Groenewegen het achterwiel van een van zijn teamgenoten, waardoor hij er alleen voor stond. "Het was een lastige finale. De weg ging veel op en af en er waren veel smalle straten", blikte de Nederlander na afloop terug in het flashinterview. "We hadden als ploeg volledig de controle, we deden alles goed."

🚴🇸🇮 | Dylan Groenewegen slaat weer toe in Slovenië. Juan Molano ging iets te vroeg aan en de Nederlander profiteert optimaal. Dat is twee! 👏👏 #TourofSlovenia



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 6, 2025

"In de laatste bocht verloor ik echter het wiel, waardoor ik toch mijn eigen sprint moest rijden. Het is aan mij om goed te volgen, dus dat is wel iets om met elkaar te finetunen", verzekerde hij. Over de zege was hij wel tevreden: "Ik kon mee in het wiel van Juan Molano. Het werd een mooi gevecht. Het is heel goed voor het team dat we hebben gewonnen, ook voor het vertrouwen. Wij verdienen dit."

Bijna twee keer Nederlands dagsucces

In de Ronde van Groot-Brittannië was er ook bijna succes voor een van onze landgenoten. Riejanne Markus eindigde las tweede achter de Canadese Mara Roldan van Picnic PostNL in de tweede etappe. De 21-jarige kwam solo aan op het slotklimmetje in Saltburn-by-the-Sea. Ze plaatste op 13 kilometer van de streep haar winnende aanval, de tegenzet van Markus kwam te laat.

In het algemeen klassement naderde Markus de Amerikaanse Kristen Faulkner, die de leiderstrui overnam van Kimberley Le Court Pienaar uit Mauritius, tot op 4 seconden. De winnares van een dag eerder kwam net als sprintster Lorena Wiebes op achterstand binnen. De koers duurt tot en met zondag.