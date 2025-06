Droom van Nederlandse wielrenner valt in duigen: streep door Tour de France na operatie

Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen start definitief niet in de Tour de France volgende maand. Hij werd begin april geopereerd en is nog niet volledig hersteld. Dat meldt zijn ploeg Team Picnic PostNL.

Ook zijn ploeggenoot John Degenkolb moet vanwege een blessure de Tour aan zich voorbij laten gaan. De Duitse renner kwam begin april hard ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen, waarbij hij zijn sleutelbeen, elleboog en pols brak. Na verder onderzoek bleek dat de verwondingen ernstiger waren dan aanvankelijk gedacht. De 36-jarige is succesvol geopereerd, maar het herstel verloopt trager dan was verwacht.

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft terugkerend probleem in zijn benen en moet onder het mes Fabio Jakobsen laat zich deze week opereren aan zijn benen. De wielrenner heeft vaker last van een bepaalde vermoeidheid in zijn ledematen, waardoor hij niet meer zoveel kracht kan zetten als voorheen.

Jakobsen werd begin april geopereerd aan een beknelling in de liesslagader in beide benen. Zijn revalidatie verloopt volgens het team voorspoedig. De 28-jarige sprinter rijdt inmiddels weer rustig buiten. Maar de start van de koers in Lille op 5 juli komt te snel, tot zijn grote teleurstelling.

'Gele droom'

Hij sprak er zelf over in de Speed on Wheels Podcast van Niki Terpstra en Rob van Gameren. Toen hij hoorde dat hij onder het mes moest, vreesde hij meteen voor zijn deelname aan de Tour. "Dan stort je wereld wel een beetje in, want ik had natuurlijk een gele droom in Lille. Die zie je ook direct vervliegen. Mijn hoofd gaat dan veel sneller dan dat die arts aan het vertellen is."

Hij hield nog lang een 'heel kleine slag om de arm' of hij toch de start van de Tour zou halen. "Maar de kans dat ik niet ga is natuurlijk veel groter dan dat ik wel ga. Er zijn natuurlijk andere jongens die wel topfit zijn, en die verdienen ook de kans om te rijden."