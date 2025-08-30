De Italiaanse sprinter Elia Viviani won ritten in alle grote rondes. Zaterdagmiddag leek hij op weg naar zijn vierde etappezege ooit in de Vuelta a España, alleen fenomeen Jasper Philipsen gooide roet in het eten. Dat deed de 36-jarige Viviani zichtbaar veel.

In een slaapverwekkende etappe van 163,5 kilometer was Philipsen de sterkste in de sprint, voor Viviani en de Brit Ethan Vernon. Voor Philipsen is het zijn vijfde zege van het seizoen en de tweede in de Ronde van Spanje. De Belg won eerder ook de eerste etappe in de Tour de France en pakte daar de gele leiderstrui. Door een val moest hij toen in de derde etappe opgeven.

De zege kwam niet vanzelf tot stand, zei Philipsen na afloop. "Ik verloor het wiel van mijn ploeggenoten. Ze zorgden opnieuw voor een ongelooflijke 'lead-out', maar ik zat er niet meer. Ik probeerde met hen te communiceren, maar dat is moeilijk in de laatste kilometer." Toch bleef Philipsen Viviani voor. "Mijn benen waren van beton. Ik slaagde er maar net in om te winnen. Daar ben ik erg blij mee."

Viviani emotioneel

In sport zijn er winnaars en verliezers. Verliezer Viviani was zichtbaar aangeslagen. "Het is pijnlijk. Je ziet de lijn voor je steeds dichter bij komen, maar met een man als Jasper Philipsen erbij is het nooit over tot je voorbij de lijn bent. Een grote kans verloren", constateerde hij bij Eurosport. "Het is nog pijnlijker door het werk dat het team verrichte. Dat was geweldig, ze brachten me in de perfecte positie. Hopelijk komt er in de laatste week nog een kans. Maar ik kon niet meer van mijn team vragen", aldus Viviani.

🚴🇪🇸 | Jasper Philipsen pakt zijn tweede in Zaragoza. Hij vindt een heel klein gaatje en troeft de verrassende Elia Vivani af. #LaVuelta25



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/g6DTJWv3Mz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 30, 2025

De 36-jarige Viviani kruipt steeds dichter bij zijn wielerpensioen. "Ik ben blij om hier te zijn, maar ik ben ook aan het worstelen. Als je zo dichtbij bent, toont het aan dat je op 36-jarige leeftijd nog steeds serieus kan sprinten met de besten ter wereld. Daar ben ik blij om, alleen jammer dat ik het niet af komen maken. Maar dat is wielrennen."

Algemeen klassement

De Noor Torstein Traeen verdedigde de leiding in het algemeen klassement en draagt ​​nog steeds de rode trui. Topfavoriet Jonas Vingegaard finishte in de achtste etappe in het peloton. In het algemeen klassement staat de tweevoudig Tourwinnaar uit Denemarken nog steeds 2.33 minuten achter Traeen. De Portugees João Almeida is derde, met een achterstand van 2.41 minuten.

De negende etappe van de Ronde van Spanje gaat zondag van Alfaro naar het skigebied van Valdezcaray. Het is een rit van 195,5 kilometer lang met een vrij vlakke aanloop richting de slotklim, die 13,2 kilometer lang is met een stijgingspercentage van gemiddeld 5 procent. Maandag volgt een rustdag. De drie weken durende rittenkoers eindigt op 14 september in de hoofdstad Madrid.