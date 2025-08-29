UAE Team Emirates heeft de derde dagzege in de Vuelta a España op rij binnen. Na de ploegentijdrit en Jay Vine was het dit keer kassa voor de verguisde Juan Ayuso. In het algemeen klassement veranderde er niets.

Ayuso reisde samen met João Almeida als kopman af naar de laatste grote ronde van dit jaar. Donderdag zakte de 22-jarige Spanjaard echter door het ijs en kan hij een goed klassement wel op zijn buik schrijven. Een gevaar voor de rode trui is hij niet meer, dus kreeg hij van de groep met favorieten de ruimte om mee in de aanval te gaan.

Dat deed hij samen met onder anderen teamgenoot Jay Vine, Raul Garcia Pierna, Harold Tejada, Kevin Vermaerke en groenetruidrager Pedersen. Het duurde even voordat de juiste ontsnapping weg was, in het begin volgde demarrage na demarrage.

Vine de bergpunten, Ayuso de dagzege

In de kopgroep waren de belangen duidelijk. Vine zat er in voor de wit-blauwe bollentrui en Pedersen voor het groen. De Australiër Vine pakte tien punten en de Deen won de tussensprint. Daarna zat hun rol in de kopgroep erop. Juist op dat moment plaatste Ayuso zijn beslissende jump. Garcia Pierna en Marco Frigo gingen nog wel in de achtervolging, maar waren niet opgewassen tegen klimkwaliteiten van Ayuso.

Vertrek lonkt voor klimtalent

Een mooi succesje voor Ayuso, die op weg lijkt naar de uitgang bij UAE. Tadej Pogacar is er de absolute superster en met Almeida, Adam Yates en het opkomende talent Isaac Del Toro beschikt de ploeg over meer dan genoeg klassementsrenners. Ayuso voelt zich wat vergeten en aast op een vertrek.

Juan Ayuso removed his UAE 2025 profile photo and replaced it with the photo in Spanish kit from the Olympics…



It looks like he will really leave UAE most likely to LIDL-Trek. pic.twitter.com/cIa8dVnLzq — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) August 26, 2025

De Spanjaard veranderde onlangs zijn profielfoto op Instagram: een foto in de kleuren van UAE werd ingeruild voor de nationale trui van Spanje voor de Eiffeltoren in Parijs. Lidl-Trek wordt genoemd als een van de teams waar hij zijn toekomst kan vervolgen.

Traeen blijft de leider

In het algemeen klassement veranderde er niets. De Noorse rodetruidrager Torstein Traeen van Bahrain Victorious ging met Jonas Vingegaard, Almeida en Giulio Ciccone mee naar boven op de laatste beklimming. Vingegaard pareerde wat speldenprikjes van Almeida en Ciccone en staat op 2,5 minuut van Traeen.