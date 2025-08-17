Mathieu van der Poel heeft op zondag een fantastische rentree beleefd bij de Profronde in Etten-Leur, waar hij de tijdrit won. Deze mooie prestatie komt een maand nadat hij vroegtijdig de Tour de France moest verlaten vanwege een longontsteking.

Toen Van der Poel werd aangekondigd in Brabant, reageerde het publiek enthousiast. De topwielrenner was dé grote publiekstrekker, waardoor veel mensen op het evenement afkwamen.

Van der Poel liet maar weer eens zien waarom de mensen op hem afkwamen. De Nederlander won namelijk de tijdrit. Achter hem eindigden Thymen Arensman en Primoz Roglic op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Tijdens de wegwedstrijd legden alle renners 22 rondjes af over het parcours. Deze werd uiteindelijk gewonnen door de Ier Ben Healy.

Renewi Tour

De Profronde van Etten-Leur gold als opwarmertje voor Van der Poel. Binnenkort stapt hij op in de Renewi Tour, de enige rittenkoers op WorldTour-niveau in de Benelux. Hij maakte zijn deelname bekend in een persbericht van de organisatie. "Ik heb er goede herinneringen aan, zeker aan die overwinning in 2020. Vorig jaar stond ik er ook goed voor, tot kniepijn na een bijna-val in de tijdrit me jammer genoeg dwong tot een opgave voor de slotetappe", aldus MvdP.

"Deze zomer heb ik sinds mijn opgave in de Tour niet meer gekoerst, dus het is een beetje afwachten hoe de vorm is. Maar het parcours ligt me. Zeker de etappe met aankomst in Geraardsbergen staat in normale omstandigheden sowieso met rood omcirkeld", aldus de topwielrenner.

De organisatie kondigde ook de deelname aan van de Belg Thibau Nys en de Eritreeër Biniam Girmay. Daarnaast gaat de Nederlander Olav Kooij op jacht naar sprintzeges. Eerder waren al de Belgen Tim Merlier en Tim Wellens – beiden ritwinnaars in de Tour – aan het deelnemersveld toegevoegd.