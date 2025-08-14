Mathieu van der Poel heeft zijn ogen gericht op ritwinst bij zijn terugkeer in het peloton. Dat doet de 30-jarige alleskunner op de fiets bij de Renewi Tour in Nederland. Een maand geleden stapte hij af in de Tour de France vanwege een longontsteking.

Vorige week werd al duidelijk dat Van der Poel zijn rentree zou maken in het peloton. Dat gebeurt nog in de Profronde van Etten-Leur. Daar worden wat rondjes om de kerk gefietst voor de centen, met onder anderen Thymen Arensman, de Brit Oscar Onley en Tim Wellens uit België.

Rentree in WorldTour

De Profronde van Etten-Leur geldt als opwarmertje voor Van der Poel. Niet veel later stapt hij op in de Renewi Tour, de enige rittenkoers op WorldTour-niveau in de Benelux. Dat laat hij weten in een persbericht van de organisatie. "Ik heb er goede herinneringen aan, zeker aan die overwinning in 2020. Vorig jaar stond ik er ook goed voor, tot kniepijn na een bijna-val in de tijdrit me jammer genoeg dwong tot een opgave voor de slotetappe", aldus MvdP.

MVDP returns! 🔥 Stage and overall winner in 2020, and a fan favourite wherever he races. @mathieuvdpoel will be at the start of the Renewi Tour 2025. Get ready to see him in action again from next week! 💥 #RenewiTour pic.twitter.com/mfsFLMkCWw — Renewi Tour (@RenewiTour) August 14, 2025

"Deze zomer heb ik sinds mijn opgave in de Tour niet meer gekoerst, dus het is een beetje afwachten hoe de vorm is. Maar het parcours ligt me. Zeker de etappe met aankomst in Geraardsbergen staat in normale omstandigheden sowieso met rood omcirkeld", aldus de winnaar van 2020. Bij de laatste editie stapte hij af vanwege knieproblemen.

Van der Poel niet de enige grote naam

De organisatie maakte ook de deelname van de Belg Thibau Nys en Biniam Girmay uit Eritrea bekend. De Nederlander Olav Kooij gaat proberen sprintzeges te boeken. Eerder werden de Belgen Tim Merlier en Tim Wellens - beiden ritwinnaars in de Tour - al toegevoegd aan het deelnemersveld.

De eerste van vijf etappes is woensdag van Terneuzen naar Breskens. De rit naar Geraardsbergen waar Van der Poel het over heeft is op 22 augustus.