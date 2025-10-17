Wie deze week keek naar de Chinese wielerronde, Tour of Guangxi, zag een eentonige koers. De Franse sprinter Paul Magnier won de eerste drie ritten. Vrijdagochtend schreef de 21-jarige renner ook nog de vierde etappe op zijn naam. Hierdoor nadert Magnier een prestigieus record van de Sloveense veelvraat Tadej Pogacar.

Magnier is een sprinter die rijdt voor de wielerploeg Soudal-Quick Step. Hij is bezig aan een sensationeel seizoen, waarin hij al heel wat overwinningen op zijn naam schreef. Zo won de Fransman in september nog vier ritten in de Ronde van Slovenië. Een maand later behaalde hij hetzelfde aantal overwinningen in de CRO Race, een meerdaagse koers die wordt gereden in Kroatië. In de Tour of Guangxi staat de teller voor Magnier inmiddels ook op vier.

Record Pogacar in gevaar?

Hiermee staat het totale aantal overwinningen van hem dit seizoen op achttien. Dat zijn slechts twee overwinningen minder dan koploper Pogacar, die dit jaar een hele waslijst aan grote rondes wist te winnen. Denk aan de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, vier ritten in de Tour de France, het WK, het EK en de Ronde van Lombardije.

Vele van de overwinningen van Magnier zijn echter minder prestigieus. Toch kan hij met nog twee etappes te gaan in de Tour of Guangxi het record van Pogacar evenaren. Of dat realistisch is, is nog maar de vraag. De Chinese koers is de laatste van het wielerseizoen en de laatste etappe bestaat uit zware heuvels. De kans op een massasprint is dus klein.

'Hij hoeft voor niet veel sprinters bang te zijn'

De ontdekker en oud-coach van Magnier, Johan Molly, sprak deze week tegen Sporza met veel vertrouwen over zijn pupil. "Ik denk dat Magnier momenteel voor niet veel sprinters bang hoeft te zijn. Natuurlijk is het sprintersveld in Slovakije, Kroatië en Guangxi niet van het allerhoogste niveau. Maar Paul heeft in de Elfstedenronde toch ook Philipsen geklopt in een man-tegen-mansprint."

Interne clash?

Een nadeel voor Magnier is dat hij dezelfde teambus deelt met topsprinter Tim Merlier. De Belg wist dit seizoen zestien ritten te winnen, waaronder twee in de Tour de France. Toch ziet Molly een interne machtsstrijd niet gebeuren. "Beiden komen veel te goed overeen.''