De wielerwereld leeft in het tijdperk Tadej Pogacar. De Sloveense topwielrenner wint praktisch alles wat er te winnen valt. Na een jaar waarin hij wereldkampioen werd, het EK wielrennen won, opnieuw de Tour de France op zijn naam schreef en zegevierde in ontelbare andere koersen betekent dat niet alleen een bomvolle prijzenkast, maar ook een enorm dikke portemonnee.

Het blijkt immers dat de 27-jarige Pogacar enkele bonussen in zijn toch al dikke contract bij UAE Emirates heeft staan. Daar strijkt hij op jaarbasis sowieso al acht miljoen euro per jaar op, maar het totaalbedrag is na dit succesjaar een stuk hoger.

Bonussen voor WK en Tour de France

De grootverdiener van het peloton won in 2025 onder meer de Tour de France en het WK wielrennen. Voor die wedstrijden heeft hij volgens La Gazzetta dello Sport een bonus in zijn contract staat. Als hij het eindklassement van de Tour wint, krijgt hij een miljoen euro extra. De wereldtitel levert 250.000 euro op. En dus kreeg hij een extraatje van 1,25 miljoen euro.

Overigens was dat bedrag een jaar eerder nog hoger. Toen werd hij ook wereldkampioen en won hij de Tour de France, maar schreef hij ook de Giro op zijn naam. Dat tikt met een bonus van een half miljoen ook lekker aan. Daardoor kreeg Pogi vorig jaar liefst 1,75 miljoen euro extra.

Nog veel meer geldbronnen

Daar houdt het overigens bij lange na niet bij op. Pogacar heeft een aantal lucratieve sponsors, zoals het luxe horlogemerk Richard Mille en verdient zo nu en dan een extra zakcentje met bijvoorbeeld criteriums of andere lucratieve wedstrijden. Zo rijdt hij binnenkort een bijzondere wedstrijd in Andorra, waar hij het opneemt tegen Jonas Vingegaard, Isaac Del Toro en Primoz Roglic. Zij zijn de enige vier deelnemers aan de start.

Het zal het slotstuk zijn van een geweldig seizoen voor de Sloveen. Hij won onder meer Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour de France (en vier ritten) en werd wereldkampioen en Europees kampioen. Dit weekend zegevierde hij voor het vijfde jaar op rij in de Ronde van Lombardije.

Opvallende nederlaag

Toch veranderde niet alles in goud. In de Amstel Gold Race werd hij verrassend geklopt door Mattias Skjelmose. In Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo, koersen die op papier ook niet voor hem gemaakt zijn, was Mathieu van der Poel de sterkte. En de dag nadat hij voor de vijfde maal op rij won in Lombardije, leed hij een opvallende 'nederlaag'. In de 'Pogi-Challenge' moest hij op een zware berg alle amateurswielrenners achterhalen, maar ééntje bleef de Sloveen voor.