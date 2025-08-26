Wout van Aert is afgelopen week in de watten gelegd door zijn 5-jarige zoontje Georges. De Belgische topwielrenner deelt op Instagram aandoenlijke beelden hoe hij werd gemasseerd door zijn zoontje bij de Ronde van Duitsland.

Van Aert gaf op Instagram een kijkje achter de schermen van zijn week in Duitsland, waarbij meerdere foto's opvielen. De renner van Visma | Lease a Bike deelde een foto van een pakje sigaretten op de grond, met daarop de tekst: 'Roken vermindert de vruchtbaarheid.' En een bordje op een paal met: 'Stop de fietswaanzin!'

Verder schoot hij in de parkeerplaats nog een kiekje van een bord waarop stond: 'Niet voor vrouwen.' Dat bord stond bij twee parkeerplekken bij een paal, waar dus minder ruimte is om de auto goed te parkeren. De opvallende, absurde teksten bleken nogal typisch voor Duitsland, want iemand reageert: 'Perfect portret van Duitsland. Wij zijn gek.'

'Snak naar het einde'

Søren Wærenskjold won de Ronde van Duitsland, Van Aert eindigde als zesde. De Belg liet daarna merken redelijk klaar te zijn met dit volle wielerjaar. "Ik snak misschien wel een beetje naar het einde van het seizoen", zei hij tegen GVA.

Van Aert gaf toe na de Tour de France een stap terug te hebben gezet. Na de Ronde van Duitsland doet hij nog mee aan een paar eendagskoersen: de Bretagne Classic, de Canadese WorldTourwedstrijden in Québec en Montréal en op 20 september de Super 8 Classic in Haacht. Daarna zit zijn wegseizoen er alweer op.

Crossen in de winter

Maar Van Aert gaat deze winter natuurlijk wel crossen. Dat is ook de reden dat hij al relatief vroeg stopt met het wegseizoen. "De Tour was voor mij het eindpunt van dit seizoen. Daarna miste ik wat motivatie om opnieuw te beginnen. Nu wil ik vooral goed rusten en daarna weer opbouwen. Crossen ga ik zeker doen, een winter overslaan is niet aan de orde."