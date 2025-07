Wout van Aert volgt waarschijnlijk het voorbeeld van Mathieu van der Poel en slaat het WK wielrennen eind september over. Dat is de verwachting rondom de Belgische toprenner, die zondag nog de laatste etappe van de Tour de France won. De bondscoach van België, Serge Pauwels, wil nog één laatste gesprek aangaan met Van Aert over zijn beslissing.

België is met de vele toprenners in de gelederen één van de favorieten voor de eindzege op de WK wielrennen. Bondscoach Pauwels is van vier van de acht namen al zeker in Rwanda, maar moet het waarschijnlijk doen zonder Van Aert. Al denkt hij daar zelf anders over. "Ik wil hem zelf nog eens spreken en zijn beslissing uit zijn mond horen", zegt de bondscoach tegen Sporza. "Tegelijk blijft de deur altijd op een kier. Als Wout binnen één of twee weken plots zegt dat hij er toch graag naartoe wil werken, dan heb ik hem er natuurlijk graag bij."

'Een dunne lijn'

Maar de verwachting is van niet. Net als Van der Poel is Van Aert er waarschijnlijk niet bij in het Afrikaanse land. België zal dan zonder hem, maar met bijvoorbeeld Remco Evenepoel, proberen Tadej Pogacar te beroven van zijn regenboogtrui. "Voor mij is het een dunne lijn tussen enerzijds accepteren wat iemand met een status als Wout zelf wil en anderzijds, zeker na wat ik zondag heb gezien in de Tour, hem wel nog overtuigen om mee te gaan. Ik geloof ook echt wel dat hij daar een heel belangrijke rol kan spelen."

'Eerder niet dan wel'

Pauwels houdt rekening met het slechtste scenario en weet dat het 'eerder niet dan wel zal zijn' dat Van Aert meedoet. "Alles heeft te maken met welke energie hij nog denkt te hebben op het einde van het jaar." Pauwels heeft wel al de toezegging van Evenepoel, Ilan van Wilder, Victor Campenaerts en Tiesj Benoot dat ze meegaan naar Rwanda en dus de helft van de Belgische ploeg gaan vormen. "Zij gaan er altijd bijzijn. Ik heb hen ook al een paar keer gesproken, dus zij zijn op de hoogte. Het zijn toch al 4 mannen waar we iets mee kunnen gaan doen."