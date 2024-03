TV-gids: op deze zender kijk je live naar Milaan-San Remo, met Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) verschijnt zaterdag aan de start van de wielerklassieker Milaan-San Remo. De Nederlandse renner won de koers vorig jaar en wil dat dit jaar uiteraard weer doen. Lees hieronder op welke zender je Milaan-San Remo live kan volgen.

Van der Poel is niet de enige grote renner die meedoet aan het Italiaanse monument. Ook Tadej Pogacar van UAE Team Emirates is van de partij, maar vlak ook de kansen van Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en Olav Kooij en Christophe Laporte van Visma | Lease a Bike niet uit. Wout van Aert doet niet mee aan Milaan-San Remo.

Op welke zender komt Milaan-San Remo?

De koers gaat rond 10:00 uur van start. Wil je geen enkele kilometer missen? Schakel dan in bij Eurosport 1. Daar begint de uitzending om 9:50 uur, waardoor je werkelijk niks van het spektakel hoeft te missen. Kijk je liever met Belgisch commentaar? Dan kan je vanaf 13.35 uur inschakelen bij VTM van onze zuiderburen.

De finish van het 288 kilometer lange parcours wordt verwacht rond 16:30 uur. Onderweg komen de renners een aantal stevige beklimmingen tegen, zoals de Passo del Turchino en de Poggio. De finish ligt aan de voet van die laatste berg. Tekst loopt door.

Van der Poel de favoriet

Vorig jaar won een ijzersterke Van der Poel op de Poggio de rit. Hij is dit jaar weer de grote favoriet voor de eindzege, al is Milaan-San Remo pas zijn eerste rit van het voorjaar. Hij sloeg klassieke voorbereidingswedstrijden als Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico over, omdat hij vond dat die te dicht op de WK veldrijden zaten. Wel heeft hij veel en hard getraind in Spanje.

"Al is de intensiteit van een wedstrijd moeilijk na te bootsen", beseft hij in gesprek met het AD. "Ik heb altijd een paar wedstrijden nodig om op mijn beste niveau te komen, maar nu we wisten van tevoren dat dit mijn eerste wedstrijd zou zijn. Dus hebben we hard getraind om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Al weet je het nooit tot de eerste wedstrijd. Ook voor mij blijven er vraagtekens."