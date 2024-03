Olav Kooij naast Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle als kopman in Parijs? 'Hij heeft echt stalen zenuwen'

Olav Kooij maakte indruk tijdens Parijs-Nice door twee etappes te winnen. De Nederlandse sprinter van Visma | Lease a Bike maakt serieus kans om als kopman mee te gaan naar de Olympische Spelen dit jaar, al is de weg nog lang.

Kooij is pas 22 jaar oud, maar hoe hij de andere sprinters in zijn schaduw liet staan tijdens Parijs-Nice was indrukwekkend, zo zag ook bondscoach Koos Moerenhout. "Het niveau in Parijs-Nice is ontzettend hoog. Je kan daar geen verstoppertje spelen. Olav laat zien dat hij over stalen zenuwen beschikt en won echt met groot verschil", vertelt hij aan De Telegraaf.

Prijzengeld | Olav Kooij wint twee ritten in Paris-Nice, maar rijk wordt hij daar niet van Olav Kooij vestigt zijn naam deze week tussen de topsprinters van het wielerpeloton. Het 22-jarige toptalent van Visma-Lease a bike schreef twee etappe in Parijs-Nice op zijn naam. Uiteraard staat daar prijzengeld tegenover, maar heel veel is het niet.

Kopmannen

Mede daardoor maakt Kooij grote kans om als derde man mee naar de Olympische Spelen te gaan. De andere twee kopmannen staan als vast voor de wegrit in Parijs en dat zijn niet de minste: Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle. Dat komt ook omdat het parcours in Frankrijk 'het karakter van een klassieker heeft'.

"Je bent natuurlijk snel uitgeselecteerd en dat maakt het er niet gemakkelijker op", vertelt Moerenhout over de keuzes voor Parijs. "Het is geen verrassing dat Mathieu en Dylan normaal gesproken de twee kopmannen zijn. Wil je dan een helper mee of ga je voor drie kopmannen? Het is nog ver weg en er kan nog een hoop gebeuren qua blessurers bijvoorbeeld."

Gouden medaille

Maar één Nederlandse man wist ooit de gouden medaille te winnen tijdens de wegrit op de Olympische Spelen. Hennie Kuiper kwam in 1972 als eerste over de streep. 52 jaar na dato gaan de mannen in het Oranje hier een opvolger voor proberen te verkrijgen. Of dat met twee of met drie kopmannen gaat gebeuren, is nog de vraag.