Verloofde Tadej Pogacar valt winnende ploeggenoot huilend in de armen na emotionele dagen

Dat Kimberley Le Court zondag Luik-Bastenaken-Luik won bij de vrouwen, zagen weinig mensen aankomen. Haar ploeg AG Insurance - Soudal reed volle bak voor de renster uit Mauritius en dat betaalde zich uit. Na de finish hield de verloofde van Tadej Pogacar het niet droog.

Het was voor Urska Zigart al een emotionele dag. Ze reed zelf de laatste voorjaarsklassieker van 2025 in dienst van haar ploeggenoot Le Court. Maar voor haar persoonlijk staan de dagen rond Luik-Bastenaken-Luik altijd in het teken van het overlijden van haar moeder in 2022. Dat ze bij de knuffel met Le Court dan ook in huilen uitbarstte, was niet gek. "Zo blij voor Kim en zo trots op haar", schreef ze ook al op Instagram.

Trots op zichzelf

Ze was ook trots op zichzelf dat ze 'door alles heen bleef vechten' voor, tijdens en na de koers. De verloofde van wereldkampioen Pogacar belooft haar volgers dat haar goede benen eraan komen. De nationaal kampioene van Slovenië kende een verder onzichtbaar voorjaar. In tegenstelling tot haar aanstaande man, die bij de mannen de laatste voorjaarsklassieker won en daarmee een recordbedrag aan prijzengeld pakte.

Eerbetoon Pogacar

Zigart kon natuurlijk niet om Pogacar heen, die zijn Luik-Bastenaken-Luik met een eerbetoon aan zijn overleden schoonmoeder reed. Op hem is ze natuurlijk ook trots, zo zei ze op Instagram. Met een geëmotioneerde emoji en een hartje toont ze haar liefde voor haar aanstaande man. Over een trouwdatum is nog niks bekend.

Vinger in de lucht

De moeder van Zigart overleed in de week van Luik-Bastenaken-Luik in 2022. Pogacar meldde zich diezelfde week nog af voor de klassieker. In 2024 droeg hij zijn zege op aan zijn schoonmoeder Darja. Ook in 2025 stond hij stil bij haar overlijden, drie jaar geleden. Hij reed met op zijn wereldkampioenstrui een handgeschreven tekstje. Toen hij solo over de streep kwam en won, stak hij zijn vinger in de lucht, verwijzend naar Darja 'in de hemel'. Na Luik-Bastenaken-Luik zit het voorjaar erop en gaat Pogacar zich richten op de Tour de France komende zomer.