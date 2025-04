Mathieu van der Poel ziet Tadej Pogacar recordbedrag aan prijzengeld pakken, Nederlander rijdt rijk voorjaar

Mathieu van der Poel heeft een opvolger als 'koning prijzengeld'. Waar de Nederlandse toprenner het voorjaar van 2024 domineerde, deed Tadej Pogacar dat dit jaar. De Sloveense veelvraat zette zelfs een record neer met zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Voor het eerst in de wielerhistorie heeft een renner meer dan 100.000 euro aan prijzengeld verdiend in het voorjaar, zo berekende Sporza. Pogacar pakte met zijn zege in de laatste voorjaarsklassieker nog eens 20.000 euro bovenop zijn al flink gespekte bankrekening. De Belgische sportsite nam liefst zestien koersen mee in de berekening en kwam tot een torenhoog bedrag van 107.250 euro voor Pogacar, een nieuw record dus.

Mathieu van der Poel

Van der Poel verdiende vorig jaar 79.500 euro en was daarmee de best verdienende renner van het voorjaar. Nu moet de Nederlandse alleskunner genoegen nemen met plek twee en een bedrag van 71.000 euro. Het meeste prijzengeld verdiende hij met zijn zege in Parijs-Roubaix. De tweede plek van Pogacar in 'de Hel van het Noorden' (22.000 euro) leverde de Sloveen meer op dan zijn zeges in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik (beide 20.000 euro).

Podium

'LBL' was de laatste voorjaarsklassieker. Nu kijken de meeste ploegen vooruit naar de Giro d'Italia, die 9 mei begint. Daarom kan de voorjaarsbalans nu wel opgemaakt worden. Na Pogacar en Van der Poel werd klassiekerrenner Mads Pedersen derde op de ranglijst met 52.100 euro. Het gat met nummer vier Wout van Aert is enorm. De Belg van Visma | Lease a Bike pakte 'maar' 20.800 euro in het voorjaar.

Lorena Wiebes

Het prijzengeld bij veel koersen is sinds kort gelijkgetrokken voor mannen én vrouwen, maar nog niet overal. Zo kan het dat de bedragen bij de vrouwelijke renners een stuk lager uitvallen dan bij de mannen. Lorena Wiebes blijkt wel de grootverdiener in het peloton. De Nederlandse won onder andere Milaan - San Remo en Gent-Wevelgem en kan daardoor 35.283 euro verwachten op haar rekening. Wereldkampioene Lotte Kopecky kende een teleurstellend voorjaar en werd 'maar' derde met 29.275 euro aan gewonnen prijzengeld.

Bijzondere nummer twee

Dat de Française Pauline Ferrand-Prevot tweede werd op de voorjaarsranking is opvallend te noemen. De vrouw van de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle won het grootste deel van haar prijzengeld door haar heroïsche zege tijdens Parijs-Roubaix en haar tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Zij fietste in totaal 31.659 euro bij elkaar.