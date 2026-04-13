Wielrenners Mick en Tim van Dijke hebben zondag voor de nodige verwarring gezorgd tijdens Parijs-Roubaix. De tweelingbroers deden allebei mee aan de wielerklassieker en in de officiële uitslag werd Tim als zesde genoteerd, maar het was toch echt Mick die op die plek finishte. Een fout van het team bleek de oorzaak te zijn van de verwarring waardoor de uitslag een dag later alsnog aangepast werd.

Wie tijdens de koers de officiële startlijst bij de hand hield, was er vrijwel zeker van dat Tim de hele koers met de besten meereed. Hij droeg namelijk rugnummer 96 en de renner met dat nummer kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Toch was het niet Tim, maar tweelingbroer Mick die naar die mooie ereplaats reed in de 'Hel van het Noorden'.

De verwarring kwam door een fout van hun team Red Bull-BORA-hansgrohe. Normaal gesproken rijdt Mick namelijk met een rugnummer dat op een 6 eindigt en Tim op eentje die met een 7 eindigt. Op de startlijst was dat echter per ongeluk verwisseld en daar hadden de renners geen weet van.

Ook de ploegleiding bleek niet op de hoogte. De renners kregen hun vertrouwde nummer en daardoor reden ze tijdens de koers plotseling met elkaars rugnummer. Ook op hun fietsen zat het 'verkeerde nummer'.

'Hij hoorde ineens dat hij aan het aanvallen was'

Het leidde ertoe dat de organisatie compleet in verwarring was, want de hele tijd werd gemeld dat Tim van Dijke de renner voorin de koers was. Daar was echter geen enkele sprake van, want hij was al veel eerder afgestapt. "Mijn broertje was ziek en stapte daarom af. Hij zat ergens in een bus en hoorde toen dat hij aan het aanvallen was", vertelt Mick van Dijke een dag na de koers in gesprek met de NOS.

Hoewel Micks vriendin in eerste instantie ook dacht dat haar vriend het goed deed, begon ook zij zich af te vragen of dat echt wel zo was. Zij was ondertussen aan het autorijden en zat samen met de vriendin van Tim in de auto. Vervolgens sloeg bij allebei de twijfel toe. Die twijfel is er volgens de renner gelukkig alleen tijdens de koers. "Ja gelukkig wel, daarnaast hebben we er nooit problemen mee", lachte Tim.

Officiële uitslag aangepast

Het duurde uiteindelijk heel erg lang voordat Mick eindelijk de erkenning kreeg die hij toch echt verdiende. Pas maandagmiddag om 15.30 uur, zo'n 24 uur na de finish, werd de officiële uitslag van Parijs-Roubaix aangepast en daardoor is Mick nu ook officieel zesde geworden.