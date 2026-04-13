Erik Breukink vindt het 'goed om te zien dat het energievaatje van Tadej Pogacar ook op kan raken'. De Sloveen moest in Parijs-Roubaix het hoofd buigen voor Wout van Aert en de Nederlandse ex-renner denkt wel te weten waarom de Tourwinnaar het nadeel had in de finale.

Tijdens Parijs-Roubaix werden topfavorieten Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar geteisterd door pech. In het Bos van Wallers kreeg de Nederlander onder andere een lekke band. Pogacar moest door materiaalpech lange tijd op een neutrale reservefiets van zijn ploeg rijden. De Sloveen kwam wel terug en streed in de finale met Van Aert om de dagzege. De Belg bleek uiteindelijk de beste in de sprint en hij klopte Pogacar voor zijn langverwachte zege in Parijs-Roubaix.

Breukink denkt dat het rijden op de reservefiets voor Pogacar uiteindelijk een groot nadeel is geweest in de finale. "Het laatste wat je als renner wilt, is fietsen op materiaal dat niet het jouwe is. Ik ben ervan overtuigd dat deze extra inspanningen hem parten hebben gespeeld in de finale van de wedstrijd. Niet dat hij ParijsRoubaix dan wel zomaar gewonnen had. Want een supersterke Wout van Aert lossen op de vlakke kasseiwegen is sowieso een heel lastige opgave", zo vertelt de oud-renner in gesprek met De Telegraaf.

Pogacar en zijn jacht in Parijs-Roubaix

Voor Pogacar is het een van de eerste nederlagen die hij dit seizoen moet slikken. De Sloveen was in topkoersen als de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche onverslaanbaar, maar in Roubaix moest hij dus het hoofd buigen. Breukink vindt het juist 'goed om te zien dat het energievaatje van Pogacar ook leeg kan raken'.

Breukink hoopt dat Pogacar doorgaat met zijn jacht op de zege in Parijs-Roubaix, maar hij denkt ook dat er nog winst valt te halen voor de Sloveen. "Dat komt natuurlijk mede door de manier waarop hij koerst. Hij verzaakt nooit, slaat nooit kopbeurten over en blijft gas geven op de lastige stroken. Zelfs na de pechmomenten neemt hij nooit de tijd om even in het wiel bij te komen. Wellicht is daar nog wat winst te boeken", adviseert Breukink de renner van UAE Emirates.