Leontien van Moorsel is een van de beste wielrensters die Nederland ooit heeft gehad. De inmiddels 56-jarige Brabantse won liefst vier keer olympisch goud en in totaal zes medailles tijdens de Zomerspelen. Echter is ze na haar carrière ook bij het nog grotere publiek bekend geworden met haar optredens op televisie.

Officieel is Van Moorsel zelfs de beste wielrenster ooit, want de wielerbond KNWU gaf haar die titel bij het 75-jarig jubileum. Dat is niet zo gek gezien haar prijzenkast. De zesvoudig Sportvrouw van het Jaar won twee gouden olympische medailles op de tijdrit, goud op de weg en goud op het baanwielrennen. Daarnaast pakte ze ook nog zilver en brons op de baan.

Prijzenkast vol

Dat zijn alleen nog maar haar olympische prestaties. In totaal werd ze ook nog negen keer wereldkampioene, liefst 25 keer Nederlands kampioene op verschillende onderdelen en won ze de Tour de France voor vrouwen tweemaal. Ze was jarenlang in het bezit van het werelduurrecord, voor ze die in 2015 kwijtraakte. Ook won ze de Amstel Gold Race en was ze later koersdirecteur van de Nederlandse klassieker.

Anorexia

Dat ze tot die prestaties kwam, mag een wonder heten. In de beginjaren van haar wielercarrière kreeg ze last van de eetstoornis anorexia en fietste zichzelf 'kapot', zoals ze zelf zei. Ze moest van heel ver komen, maar kreeg het toch weer op de rit en zou daarna uitgroeien tot een wielericoon. Ze bleef zich altijd bezighouden met anorexia en werkte onder andere als ervaringsdeskundige mee aan het televisieprogramma 'Tot op het bot' over anorexia.

Veel optredens op televisie

Na haar actieve carrière op de fiets was ze een graag geziene gast op televisie. Vanwege haar status deed ze aan tal van programma's mee. Zo werd ze tiende in Sterren Dansen op het IJs, acteerde ze in een reclamespot en verscheen ze in diverse shows als 'Groeten uit 19xx', 'Secret Duets', 'De Kwis met Sneeuwballen', 'Code van Coppens', 'De Kwis met Ballen', 'Hart tegen Hart' en 'Let's play Ball'. De laatste maanden schuift ze geregeld aan bij de talkshow 'De Oranjezondag/De Oranjezomer' van presentatrice Hélène Hendriks.

Gelukkig huwelijk en openbaring over liefdesleven

Van Moorsel is al meer dan dertig jaar gelukkig getrouwd met ex-wielrenner en ploegleider Michael Zijlaard. Voordat ze met hem samen ging, was ze 'hevig verliefd' op ex-topschaatser Ben van der Burg. Dat onthulden de twee in een uitzending van De Oranjezondag in april 2026. "We waren verliefd, maar Leontien sportte, ik sportte, dan loopt dat uit elkaar", zei Van der Burg over hun romance.

Kinderen en schoonmoeder van Feyenoorder

Van Moorsel koos voor Zijlaard en trouwde op 25 oktober 1995 in Rotterdam met hem. Samen kregen ze een dochter: Indy. Zij is sinds maart 2022 samen met Feyenoord-speler Thijs Kraaijeveld, die dit seizoen zijn debuut maakte in het profvoetbal. Hij is volgens Van Moorsel 'onwijs lief' voor haar dochter, die bedrijfskunde studeert.