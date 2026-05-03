Tadej Pogacar heeft ook de slotetappe van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Sloveense superster was ook zondag te sterk voor grote concurrent Florian Lipowitz en is daardoor de grote winnaar van de Zwitserse rittenkoers.

In de slotetappe hoopte Lipowitz, die Pogacar al de hele week voor zich moest dulden, nog op een wonder. De jonge Duitser moest 35 seconden goed maken op de Sloveen van UAE Team Emirates en streed tot het einde om dit te doen.

Toen de vlucht ingerekend werd op de laatste klim van de dag, ging het los. Pogacar en Lipowitz vielen aan en lieten, niet voor het eerste tijdens deze ronde, de rest achter zich. Het tweetal reed samen naar de finish, waar de Sloveen liet zien de betere te zijn. In de sprint moest Lipowitz het onderspit delven, waardoor het voor de man van Red Bull-Bora Hansgrohe bij een nieuwe tweede plek bleef, zowel in de slotetappe als in de gehele ronde.

Heer en meester

Pogacar was van begin tot eind de grote man in de Ronde van Romandië. Van de zes etappes won hij er maar liefst vier. Alleen in de proloog en in een sprintetappe moest de Sloveen zijn meerdere erkennen in de Fransman Dorian Gordon van INEOS.

De opmerkelijkste zege was in de tweede etappe in Zwitserland. Zelfs tijdens een massasprint liet Pogacar iedereen zijn hielen zien en mocht hij zijn handen in de lucht steken toen hij over de streep kwam.

Kritiek

Toch is niet iedereen te spreken over de klasse van de renner van UAE. Soudal Quick-Step-renner Valentin Paret-Peintre werd in de vierde etappe van de ronde uit de vlucht teruggehaald door het peloton en denkt dat de ploeg van Pogacar, en de Sloveen zelf, daar hulp bij hebben gehad.