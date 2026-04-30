Tadej Pogacar is echt van alle markten thuis. De Sloveense toprenner is al de beste renner van allemaal, maar leek in de sprint in een grote groep toch als minst te beheersen. Donderdag bewees hij in de tweede etappe van de Ronde van Romandië dat hij dát ook kan. Hij klopte twee rassprinters met gemak op de streep en won dus weer een rit.

Met twee vingers in de lucht gaf de wereldkampioen aan dat hij zijn tweede etappezege van de Ronde van Romandië te pakken heeft. Hij klopte de Frans kampioen Dorian Godon van Ineos in een sprint van de overgebleven rappe mannen. Finn Fisher-Black sprintte tevergeefs naar de derde plek. De twee verliezers konden hun ogen niet geloven vanwege het gemak waarop Pogacar hen eruit sprintte.

🚴 🇨🇭 | De concurrentie leek alles goed te doen, maar zelfs in de sprint van een grote groep is Pogacar blijkbaar niet te kloppen. Het is de tweede overwinning op rij. 🌈 #TDR



Omdat er ook nog bonificatieseconden te verdienen waren op de finish, breidt de regerend wereldkampioen zijn voorsprong in het algemeen klassement verder uit. De gele trui zit steviger om zijn schouders en dat terwijl de koers in Zwitserland pas zijn eerste is. Nooit eerder reed hij de voorbereidingskoers op de Giro d'Italia. Pogacar gebruikt 'm zelf ter voorbereiding op de Tour de France, want de Giro rijdt hij niet.

Eén probleem

Het enige probleem dat Pogacar tijdens de tweede etappe had, was dat hij in de slotfase alles alleen moest doen. Er was geen ploeggenoot van UAE Team Emirates te bekennen en dat terwijl er in de laatste vijf kilometer nog een klimmetje zat. Concurrenten Nairo Quintana en Florian Lipowitz probeerden daarvan te profiteren door weg te rijden, maar Pogacar loste de problemen allemaal in z'n eentje op.

Des te opvallender was het dat de Sloveen energie overhad om de sprint aan te gaan en zelfs te winnen. Hij kwam van in de slotkilometer nog klem te zitten, maar knokte zich naar voren en ging de sprint vanaf derde positie aan.

Zes van de acht dagen gewonnen

Door de overwinning breidt Pogacar zijn voorsprong op Lipowitz iets uit naar 17 seconden. Lenny Martinez staat derde op 26 seconden. Pogacar heeft dit seizoen 'slechts' acht wedstrijddagen achter de rug. Daarin was hij zes keer de beste. Naast de zogenoemde wielermonumenten Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik won hij de Strade Bianche en nu dus twee etappes in Romandië.