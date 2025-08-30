Christophe Laporte keerde in augustus weer terug op de fiets na maandenlang van de radar verdwenen te zijn. De Franse wielrenner van de Nederlandse ploeg Visa | Lease a Bike kampte met een hardnekkig virus dat hem telkens terugworp naar het niveau van een bankzitter. Nu hij is teruggekeerd in het peloton blikt hij openhartig terug op de intense periode.

"Ik kreeg in de voorbereiding op het seizoen te maken met koorts, waarna ik eigenlijk extreem vermoeid was", weet Laporte nog in gesprek met In de Leiderstrui. "In eerste instantie voelde ik mij de hele dag moe. Zodra ik ook maar iets van actief bezig was, zoals in de tuin werken, werd ik moe. Op een gegeven moment leek het wat beter te gaan, maar dan kreeg ik toch weer te maken met een terugslag." Na onderzoeken bleek hij het cytomegalovirus, ook bekend als CMV, te hebben. Onder meer topschaatsster Femke Kok werd er in 2024 ook door getroffen.

'Verbeterpuntjes kwamen maar niet'

De 32-jarige Laporte ging door een diep dal. Vooral door de onzekerheid die de ziekte met zich meebracht. "Bij een botbreuk weet je ongeveer hoe lang je zult nodig hebben om weer te kunnen trainen. Bij dit virus kun je dat niet op voorhand zeggen en dat maakt het mentaal lastig. Ik kon vijf maanden praktisch niets doen. Het deed veel pijn om de klassiekers op TV te moeten kijken. Het zijn de wedstrijden die me het dichtst aan het hart liggen, maar ook omdat ik daar een beetje op het dieptepunt met dat virus zat. Wekenlang hoopte ik op verbeterpuntjes, maar die kwamen eigenlijk maar niet."

'Focus op gezondheid'

Niet alleen de klassiekers, ook de Giro d'Italia en Tour de France kon de Fransman in Nederlandse dienst wel vergeten. Het zorgde ervoor dat hij alleen wat kilometers met de ploeg kon maken op hoogtestage in Tignes. In augustus reed hij pas zijn eerste koersen van 2025. "We namen de beslissing om de focus op de gezondheid te leggen en niet zozeer op een terugkeer te focussen. Nu gaat het oké, maar het is nog niet wat het moet zijn. Het is pas sinds begin juli dat ik mij weer goed voel."