Voor de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike begon de maandag in de Vuelta uiterst vervelend. 's Nachts hadden dieven toegeslagen, dus bus opengebroken en bijna twintig fietsen buitgemaakt. De schade loopt in de tonnen en nog belangrijker was de vraag: konden alle renners starten aan de derde etappe van de laatste grote ronde van het jaar? Vlak voor de start sprak ploegbaas Richard Plugge over de situatie.

"Het was inderdaad slecht nieuws vanochtend, want de bus was opengebroken en enkele fietsen waren gestolen. Toen zaten we vanochtend ineens bij de politie en dat is niet hoe je de dag wilt starten, zeker niet na de succesvolle dag van gisteren", zegt Plugge in gesprek met Eurosport. Zondag vierde de ploeg nog een dubbelsucces in een zinderende etappe. Kopman Jonas Vingegaard viel, stond weer op en won prompt de etappe én is de drager van de rode trui.

Fietsen gevonden in de bosjes

Ondanks de vele gestolen fietsen, kon Plugge melden dat alle renners met prima materiaal op de fiets konden stappen voor de heuveletappe van maandag. Ook omdat er al drie gestolen fietsen werden gevonden in de bosjes nabij de plaats van delict. "De mechaniekers hebben geweldig werk geleverd om genoeg nieuwe fietsen te prepareren om vandaag te kunnen racen. We hebben zo meteen genoeg fietsen gelukkig", zei Plugge voor de start.

Hulp van concurrenten

Volgens Plugge is de Spaanse politie nog in onderzoek naar de fietsen en de motieven van de dieven om ook weer wat buit te dumpen. "Het wordt nog onderzocht, maar ik weet niet waarom de dieven deze fietsen achter hebben gelaten. Dat was wel prettig voor ons." Visma kreeg voor de start ook nog hulp van grote concurrenten Lidl-Trek en Movistar. "We delen een hotel met Movistar en Lidl-Trek. Zij waren aardig genoeg om ons te helpen en het is mooi om te zien dat de teams goed samenwerken op dit vlak."

Mads Pedersen

De etappe werd in de eerste helft getekend door een viertal vluchters, dat gecontroleerd werd door Lidl-Trek. Visma hoefde zelf niet op kop om het gat binnen schootsafstand te houden. Lidl-Trek richt alle pijlen op kopman Mads Pedersen deze etappe en wil dus zorgen dat de Deense ex-wereldkampioen in de beste positie wordt gezet richting de finish. Visma is het tweede team in het peloton dat samen met Lidl-Trek de controle verdeelt.