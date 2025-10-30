Ver voor de hegemonie van Mathieu van der Poel in het veldrijden was er Lars van der Haar. Hij was de Nederlandse hoop en pakte meerdere nationale titels, won medailles op de WK én werd Europees kampioen. De inmiddels 34-jarige Van der Haar begint aan zijn veertiende en laatste seizoen op hoog niveau, wat voor emoties zorgt bij zijn vrouw.

Woensdag maakte Van der Haar bekend aan zijn laatste jaar in de cross te beginnen. "Ik vond het moeilijk om mezelf tijdens het afgelopen jaar te pushen op training", schrijft Van der Haar. "Dat deed me nadenken of ik dit nog wel wilde blijven doen. Na een heel zware en moeilijke periode van gemengde gevoelens, waarbij ik de voor- en nadelen heb afgewogen, kwam ik tot de conclusie dat ik nog één seizoen wilde doorgaan en alles wilde geven."

Van der Haar werd onder meer vier keer nationaal kampioen en twee keer Europees kampioen. Hij veroverde twee zilveren en twee bronzen medailles op WK's. Hij won het eindklassement van de wereldbeker (2014), de Superprestige (2023) en de X2O Badkamers Trofee (2024).

Emotioneel verhaal van zijn vrouw

Het naderende afscheid zorgt voor emoties bij Van der Haars vrouw Lucy. "Zo trots op je, Lars! Het is misschien tijd om de fiets aan de wilgen te hangen, maar alles wat je hebt bereikt zal nooit vergeten worden", begint ze haar prachtige betoog op Instagram. Volgens haar beseffen veel mensen niet hoe lang Van der Haar al aan de top van het veldrijden staat. "De toewijding en opoffering die hij op en naast de fiets levert, zijn opmerkelijk en iets wat niet veel mensen kunnen zeggen dat ze hebben bereikt."

Lucy van der Haar heeft vertrouwen in een goede afloop van haar mans carrière. "Je bent de meest hardwerkende persoon die ik ooit heb ontmoet en ik kan niet wachten om je te ondersteunen in dit volgende hoofdstuk van je leven!", zegt ze.

Samen door de fiets

Van der Haar en zijn vrouw leerden elkaar kennen via het wielrennen. Samen hebben ze een dochtertje genaamd Sofia. In augustus maakte het gezin bekend dat er een kindje (een jongen) onderweg is. "Zonder wielrennen zouden onze werelden elkaar nooit ontmoet hebben en zouden we niet het fantastische gezin hebben dat we nu hebben, en daarvoor zal ik de sport eeuwig dankbaar zijn."