Topveldrijder Lars van der Haar stopt ermee aan het einde van komend seizoen. Dat laat 34-jarige renner woensdag weten op zijn Instagram-account. "Ik heb mijn vrouw gevonden vanwege het fietsen."

Van der Haar is een van de meest succesvolle Nederlandse veldrijders. Uiteraard achter Mathieu van der Poel, die tijdens Van der Haars loopbaan vaak samen met Wout van Aert zijn plaaggeest was. Ondanks de moordende concurrentie kroonde de stoppende veldrijder zich tweemaal tot Europees kampioen en viermaal tot Nederlands kampioen. Van der Haar pakte op WK's twee zilveren en twee bronzen plakken. Verder was hij ook actief op de weg.

'Het creëerde een heel leven voor mij'

Aan zijn imposante loopbaan komt aan het einde van komend veldseizoen een einde, dat maakte Van der Haar woensdag bekend op zijn Instagram-account. "Het is tijd om jullie allemaal te vertellen dat ik mijn laatste seizoen als profwielrenner rijd", zo luidt hij zijn afscheidsbericht in.

Van der Haar vervolgt met een terugblik naar zijn wielercarriére."Ik heb bijna 25 jaar een geweldige tijd op de fiets gehad. Het creëerde een heel leven voor mij. Ik had de kans om nauw samen te werken met mijn familie en vrienden. Ik heb een hele cross-familie opgebouwd."

'Ik heb mijn vrouw gevonden vanwege het fietsen'

Ook ontmoette Van der Haar de moeder van zijn kinderen in het wielerpeloton. "Ik heb mijn vrouw gevonden vanwege het fietsen. We hebben nu een geweldige familie met een nieuwe aanwinst aan het einde van dit seizoen'', zo schrijft hij. Sinds 2019 is Van der Haar getrouwd met de Britse veldrijdster Lucy Garner. In 2022 kregen ze hun eerste kind samen en het wielerstel is dus opnieuw in verwachting.

'Moeilijke periode'

De reden om te stoppen waren voor Van der Haar motivatieproblemen. "Het afgelopen jaar vond ik het moeilijk om mezelf te pushen in de trainingen en daardoor moest ik nadenken of dit nog iets is wat ik wil blijven doen", zo legt hij uit. "Na een keiharde en moeilijke periode van gemengde gedachten, afwegen van de voor- en nadelen, kwam ik tot de conclusie dat ik nog één seizoen wilde gaan en dit jaar echt alles wilde geven. Daarna wil ik met een nieuw leven en ritme starten."

Begin cross-seizoen

Het cross-seizoen begint komende zaterdag traditiegetrouw met een race in Oudenaarde. Het WK vindt plaats op 1 februari in het Nederlandse Hulst. Dat wordt dan de laatste kans voor Van der Haar om zijn enige ontbrekende titel te veroveren.