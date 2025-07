Philippe Gilbert is tot nu toe enorm onder de indruk van Mathieu van der Poel in de Tour de France. De Belgische oud-renner noemt de Nederlander een 'bezienswaardigheid op de fiets' en ziet dat hij bijzonder veel in zijn mars heeft.

Van der Poel maakte donderdag indruk op de wielerwereld door in een lastige etappe het geel te heroveren op Tadej Pogacar. De Nederlander zat in de ontsnapping en bleef vechten voor elke seconde en uiteindelijk was dat maar goed ook. Doordat Pogacar en het peloton nog besloten te sprinten voor de seconden, hield Van der Poel slechts één tel over op de finish. zijn ontsnapping bleek dus genoeg om het geel opnieuw aan te mogen trekken vrijdag.

'Bezienswaardigheid op de fiets'

Een renner die ook altijd voor spektakel zorgde tijdens de heuveletappes was Gilbert. De Belgische oud-renner kan dan ook genieten van de huidige koersstijl van Van der Poel. "Wat een renner is hij! Qua talent is Van der Poel al een echte bezienswaardigheid op de fiets, maar gedurende de jaren heeft hij nu ook meer ervaring opgedaan. Ondanks die ervaring is de passie die er sinds zijn jeugd al zit er wel ingebleven."

Gilbert ziet dat Van der Poel op alle vlakken meedoet in de etappes en dat doet hem deugd om te zien. "Hij doet mee aan de tussensprints, zit in de ontsnappingen, hij vecht tot aan de streep en hij wint zelfs de gele trui met een seconde voorsprong. En dat allemaal in een etappe. Fantastisch", laat Gilbert weten via X.

Philippe Gilbert

Gilbert is met recht een wielericoon te noemen. De inmiddels 43-jarige Belg schreef in zijn loopbaan maar liefst vier keer de Amstel Gold Race op zijn naam. Ook werd Gilbert in 2012 wereldkampioen en pakte hij in totaal zeven Vuelta-etappes in zijn loopbaan. Hij won ook Luik-Bastenaken-Luik, Parijs Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. In de Tour de France was Gilbert één keer de beste in een etappe.