Mathieu van der Poel heroverde donderdag op één seconde de gele trui van Tadej Pogacar in de Tour de France. De Sloveen leek daar niet heel rouwig om, want hij plaatste een lachende post op Instagram. Van der Poel kon het op zijn beurt niet laten om een grappige reactie te plaatsen.

Pogacar zette op zijn Instagram een lachende foto met de tekst. "Één dagje in het geel, het blijft een eer. Gefeliciteerd Mathieu van der Poel met het heroveren van het geel en gefeliciteerd aan alle renners in de ontsnapping vandaag. Respect, wat een rit en wat een etappe. En natuurlijk onze Tim Wellens die terug is in de bolletjestrui", sluit Pogacar zijn post af met lof voor zijn Belgische ploeggenoot.

Van der Poel plaatste niet veel later een reactie onder de post van Pogacar. "Denk je dat één seconde genoeg is om het te houden tot aan Parijs", grapt de Nederlander. Van der Poel gaf zelf al meermaals aan dat hij weet dat hij de trui kwijt is zodra de grote bergen komen. Voor de etappe van donderdag gaf hij zelfs aan dat hij de gele trui niet verwacht had. Een onverwachtse prestatie dus tijdens de aankomst in Vire-Normandie.

Etappe 7

De vraag is of Van der Poel tijdens de zevende etappe zijn trui al weet te houden. Etappe 7 is een rit die overwegend vlak is, maar op twintig kilometer van de meet moeten de renners twee keer over de Muur de Bretagne. Voor Van der Poel een bekende klim, aangezien hij in 2021 de rit naar de Muur van Bretagne ook al wist te winnen. De Nederlander kan de eerste zijn die twee keer een Tour-rit weet te winnen op de lastige Franse heuvel.

Het gat tussen Van der Poel en Pogacar is op dit moment dus één seconde. Andere renners die nog dichtbij de Nederlander staan zijn Remco Evenepoel (43 seconden achterstand), Kévin Vauqelin (één minuut achterstand) en Jonas Vingegaard (1,14 minuut achterstand).