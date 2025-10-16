Fem van Empel stapt deze winter weer op de fiets. De crossfiets welteverstaan. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Van Empel kondigde onlangs nog haar afscheid aan als wegwielrenster. Daar beleefde ze totaal geen plezier meer aan.

Halverwege september kondigde de 23-jarige Van Empel haar ingrijpende besluit aan. Dit nadat ze een half jaar eerder besloot in de remmen te knijpen vanwege haar mentale welzijn. Vlak voor het moment dat de grootste wielerwedstrijden zouden beginnen. In gesprek met De Telegraaf blikt ze terug op de afgelopen periode, waarin ze weloverwogen keuzes maakte.

Voldoening uit ijsje en lange wandelingen

Eentje daarvan was een ijsje halen, kort nadat ze haar team Visma | Lease a Bike had medegedeeld om te stoppen op de weg. "Dat lijkt iets kleins, maar voelde toen heel goed. Zo’n ijsje stond ik mezelf eigenlijk daarvoor nooit toe", erkent Van Empel, die even helemaal niets met fietsen te maken wilde hebben. In plaats daarvan maakte ze lange wandelingen met haar oom en begon ze met hardlopen.

Even geen verplichtingen, gewoon doen waar ze zelf in had. En Van Empel merkte verandering. "Hoorde al snel van mijn omgeving dat ik opener, socialer was geworden", blikt ze terug. Door gesprekken met soortgenoten leerde ze wat ze echt leuk vond. "De mensen die me volgen weet dat ik graag bak, in de tuin bezig ben, hele normale dingen waar ik heel erg van kan genieten."

Van Empel worstelde met verwachtingen

Het bezig zijn in de tuin heeft veel raakvlakken met het veldrijden. Ook daar speelt ze in de modder. Van Empel heeft het plezier weer helemaal hervonden. Ze wist het perfectionisme - waardoor ze een break nam - los te laten. Van Empel is dus niet meer zo streng op het gebied van voeding, training en rust. Ook de kritiek van de buitenwacht laat ze makkelijker van haar afglijden. "Ik heb nu een manier proberen te vinden dat ik er iets losser mee kan omgaan, je doet het voor jezelf en niemand anders."

Voor Van Empels gevoel is ze nog niet klaar op de fiets. "Ik sta zondag in die mooie witte trui met die strepen. Ik ga er ontzettend van genieten, wat ik misschien wel veel te weinig heb gedaan de afgelopen jaren. Maar gelukkig mag ik nog een winter in het regenboogtricot rijden."