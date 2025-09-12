Fem van Empel (23) is niet langer een wegwielrenster. Eerder in 2025 besloot ze tijdelijk te stoppen met alle vormen van wielrennen. Na een half jaar rusten en nadenken heeft ze een besluit genomen: alleen nog doorgaan met veldrijden.

Van Empel, drievoudig wereldkampioene in het veldrijden, nam in maart rust zodat ze zich kon richten op haar mentale welzijn. Ze benutte de afgelopen maanden om na te denken over de volgende stap in haar carrière.

"Ik ga doen waar mijn hart ligt"

"Ik ga doen waar mijn hart ligt", zegt Van Empel in een persbericht van Visma - Lease a Bike. "De steun van de ploeg voelde heel oprecht. Ze hebben me de rust gegeven en vrijheid om mijn eigen koers te bepalen, met de boodschap: ga vooral doen waar je het meeste plezier uithaalt. Dat is iets wat ik enorm waardeer en ik ben dan ook blij hier nu de draad weer op te pakken."

"Ongelooflijke reis gemakt"

Destijds, in maart, zei ze dit over haar besluit om rust te nemen: "De afgelopen jaren heb ik een ongelooflijke reis gemaakt, met drie wereld- en Europese titels op het hoogste niveau in het veldrijden. Dit heeft veel toewijding en dagelijkse inzet gevraagd. Op dit moment sta ik voor een aantal uitdagingen. Een pauze van het koersen is beste zet voor mijn mentale gezondheid en welzijn. Ik ga me focussen op mijn herstel met als doel sterker terug te komen."

Van Empel kreeg steun van Demi Vollering. De Nederlandse renster vindt het een knappe beslissing van haar collega. "Heel sterk om een stap terug te zetten, dat alleen al gaat je sterker maken. Want dat zijn juist de moeilijkste beslissingen", schrijft ze.

Koning Willem-Alexander

De Nederlandse kwam in 2023 bij de WorldTour-ploeg van Visma | Lease a Bike en was in die drie jaar voornamelijk succesvol in het veldrijden. Begin 2025 werd ze wereldkampioene en kreeg ze koninklijke felicitaties.

Niemand minder dan Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben toen veldrijders Van Empel en Mathieu Van der Poel gefeliciteerd met hun wereldtitels. Het koningspaar liet in een bericht op Instagram weten "met spanning en bewondering" te hebben gekeken naar de veldrijders.