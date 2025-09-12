INEOS-Grenadiers is deze Vuelta als ploeg erg succesvol, maar dat is voor de renners niet altijd fijn. Van tevoren hebben de renners iets met elkaar afgesproken. Een etappezege betekent dat iemand zijn hoofd wordt kaal geschoren.

De afspraak die de renners van INEOS hebben gemaakt, gebeurde pas na de vierde etappe in de Vuelta. Dat betekende een geluk voor Ben Turner, want hij was de beste in de vierde rit van de Spaanse koers. Later werd echter in het leven geroepen dat er aan een rad gedraaid wordt bij een ritzege. De twee renners die door het rad worden aangewezen, moeten vervolgens hun hoofd kaal scheren.

We made a deal

Stage win = shaved head@Eganbernal delivered, @_brandon_2103 got picked on Monday, I volunteered somehow 🫣@BobJungels get your trimmer ready for today 😉 pic.twitter.com/96I722PK6B — Michał Kwiatkowski (@kwiato) September 10, 2025

Ritwinnaars

In de ingekorte etappe zestien werd Egan Bernal de ritwinnaar en dus mocht het rad voor de eerste keer gebruikt worden. Dat betekende slecht nieuws voor de Pool Michal Kwiatkowski en de Colombiaan Brandon Riveira. De twee renners bleven echter niet lang de kaalsten in het team.

De tijdrit van donderdag werd met overmacht gewonnen door INEOS-rijder Filippo Ganna en dus mocht er weer aan het rad gedraaid worden. De Italiaan had echter wel heel veel pech, want na zijn eigen zege draaide hij zichzelf op het rad. Ganna moest kaal, maar van zijn ploeg mocht hij zelf kiezen wie er met hem meeging. Hij koos Bernal uit, waardoor de laatste twee ritwinnaars allebei de haren eraf moesten scheren.

All about the aero gains for Egan Bernal and Filippo Ganna at La Vuelta! 💇🤝 pic.twitter.com/vJP2iKOknH — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 12, 2025

"Ze hebben erom moeten lachen"

Voor aanvang van de negentiende etappe van de Vuelta legde Ganna uit hoe zijn familie reageerde op zijn nieuwe kapsel. "Ze hebben er eigenlijk niet zoveel over gezegd. We hebben er om moeten lachen. Mijn vrouw zei dat het lang geleden was dat ze me met kort haar had gezien."

De etappe van vrijdag lijkt wel een kolfje naar de hand van de kale renners te kunnen zijn. Door de vele wind kunnen er waaiers ontstaan, maar de kans is groot de rit uiteindelijk in een sprint uit zal monden. Het lijkt de laatste kans voor de sprinters voor de klimmers weer aan de slag kunnen.