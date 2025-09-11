Karsten Kroon was een verdienstelijk wielrenner. Tegenwoordig is hij analist bij wielerwedstrijden op Eurosport. Zo ook bij de Vuelta a España. Daar heeft Kroon de gevoelige snaar van een kijker geraakt.

Kroon wilde van commentator Jeroen Vanbelleghem weten of hij een 'bange wezel was'. Er was namelijk een kritische brief binnengekomen van een kijker die dat vond. Kroon vond dat de achttiende etappe in de Vuelta a España wel vreedzaam was verlopen. De laatste grote ronde van 2025 wordt tot nu toe overschaduwd met incidenten.

Meerdere etappes werden verstoord door pro-Palestijnse demonstraties gericht tegen het Israëlische team Israel-Premier Tech. Tijdens etappe 11 leidde dat zelfs tot het uitzonderlijke besluit om geen ritwinnaar aan te wijzen. In etappe 15 zorgde een demonstrant op de weg voor een valpartij, terwijl rit 16 werd ingekort vanwege een geblokkeerd parcours. Uit angst werd de tijdrit donderdag ingekort.

'Bange wezel

Dit omdat de organisatie de veiligheid van de renners niet kon garanderen. Buiten mensen die langs de kant stonden met een Palestijnse vlag, gebeurde er in etappe 18 weinig. Dat vonden Kroon en Vanbelleghem ook. Het duo benoemde dat ook. Maar kort na afloop lepelde Kroon ineens een vurig betoog op. "Jouw demonstranten die volgens jou vreedzaam met een vlag zwaaien, schijnen de renners vol te spugen en te bekogelen met urine. Geen normale koers volgens jouw collega’s. Gelukkig kun jij lekker veilig thuis de situatie - kuch - veel beter beoordelen", snauwde de kijker.

Die leverde zijn abonnement dankzij Kroons 'bangerige commentaar' in, viel ook te lezen. "Wat een betoog", oordeelde zijn collega Vanbelleghem. "Hopelijk slaapt de persoon in kwestie rustig." De hoofdpersoon leek niet onder de indruk van de woorden en ging vrolijk verder over de podiumceremonie van Filippo Ganna.