Wielerploeg Visma | Lease a Bike stuurt vijf Nederlanders én smaakmaker naar Giro: 'De droom is het roze'

Veel wielerploegen zijn druk bezig hun teams voor de aankomende Giro d'Italia bekend te maken. Een voor een druppelen de namen die meedoen binnen. Zo ook van de Nederlandse equipe Visma | Lease a Bike. Zij gaan met vijf landgenoten naar de start in Albanië.

Olav Kooij is de man waar het om draait in de massasprint. Hij deelt het kopmanschap met Wout van Aert en Simon Yates. De Belg debuteert in de Ronde van Italië en mikt op de roze leiderstrui. Verder doen de Nederlanders Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk en Bart Lemmen mee, evenals thuisrijder Edoardo Affini.

Dit is Wout van Aert: eeuwige rivaal Mathieu van der Poel kent geliefde al sinds kleuterschool en kampt met wielertrauma Hij is een van de beste wielrenners van de laatste jaren: de Belg Wout van Aert boezemt het peloton in het shirt van Visma | Lease a Bike in bijna elke koers angst in. Het leverde hem een hoop prachtige zeges op. Maar wat weten we allemaal van de man die al als tiener smoorverliefd werd op zijn huidige vrouw en bij de Nederlandse ploeg een bijzonder contract heeft.

Kooij blij met terugkeer

De 23-jarige Kooij boekte vorig jaar in Napels zijn eerste zege in een grote ronde. "Superbijzonder om daar nu weer terug te keren in etappe zes natuurlijk. Ik kijk ernaar uit om daar opnieuw mee te sprinten voor de etappezege. Maar er zijn natuurlijk nog veel andere mogelijkheden op een massasprint", aldus de Nederlander op de website van zijn ploeg.

Deze Nederlandse wielrenners rijden in de Giro d'Italia: veteraan mikt op etappewinst De Giro 'd Italia staat voor de deur. De grote wielerronde wordt van 9 mei tot en met 1 juni gereden en bevat meerdere Nederlandse kanshebbers voor etappewinst. De 16 Nederlandse wielrenners beginnen alleen niet in Italië.

Van Aert wil roze in de Giro

Van Aert zou vorig jaar al debuteren in de Giro, maar moest toen afzeggen door de gevolgen van een eerdere valpartij. In de Tour de France won hij al negen ritten, in de Vuelta drie. "Daarnaast heb ik in de Tour en de Vuelta ook de leiderstrui al gedragen. Het is een droom om ook in de Giro het roze te mogen dragen. Voor de vlakke sprints is Olav onze grootste kans op een ritzege. Zelf wil ik voor mijn kans gaan in de wat lastigere ritten."

"De Giro kent dit jaar een zeer uitgebalanceerd parcours met voor ieder type renner een paar interessante ritten. Met Wout van Aert, Olav Kooij en Simon Yates hebben we drie kopmannen mee die al bewezen hebben een rit in een grote ronde te kunnen winnen. En met hen moeten we op alle terreinen kunnen meespelen", zegt ploegleider Marc Reef.

🇮🇹 #GirodItalia



Ciao, @giroditalia 🇮🇹



A well-balanced team for a race full of challenges. Meet our Squadra for the 2025 Giro d’Italia! 💪💗 pic.twitter.com/zpPcIzoPsP — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 6, 2025

De 108ste editie van de Giro d'Italia begint aanstaande vrijdag en duurt tot en met zondag 1 juni. De eerste drie ritten zijn in Albanië, daarna verkast het hele circus naar Italiaans grondgebied. Het venijn zit hem in de staart; in de laatste zeven etappes staan vier zware bergritten op de planning.