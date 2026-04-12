Hij is een van de beste wielrenners van de laatste jaren: de Belg Wout van Aert boezemt het peloton in het shirt van Visma | Lease a Bike in bijna elke koers angst in. Het leverde hem een hoop prachtige zeges op, maar onderweg kende hij ook de nodige tegenslagen. Wat weten we allemaal van de man die al als tiener smoorverliefd werd op zijn huidige vrouw, bij de Nederlandse ploeg een bijzonder contract heeft en zondag eindelijk zijn grote droom waarmaakt in Parijs-Roubaix.

De inmiddels 30-jarige Van Aert wist al op jonge leeftijd dat hij bijzonder goed kon fietsen. Dat deed hij als talent vooral op de cross, waar hij als generatiegenoot van Mathieu van der Poel jaar na jaar een tweestrijd uitvocht met de Nederlander. Hij werd in het veldrijden liefst drie keer wereldkampioen, maar moest ook vijfmaal genoegen nemen met zilver. Vijfmaal omdat Van der Poel de betere was.

Eeuwige tweestrijd met Mathieu van der Poel

Niet alleen tijdens het veldrijden, maar ook op het gewone asfalt bleek Van Aert net als Van der Poel al vroeg een fenomeen. Dat wekte de interesse van het toenmalige Jumbo-Visma. Eind 2018 werd duidelijk dat Van Aert bij de Nederlandse topploeg zou tekenen. Het bracht hem én de wielerploeg meerdere zeges in de Tour de France en de Vuelta à Espana en zeges in onder meer Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race en Strade Bianche.

De puike prestaties van Van Aert leverden hem een bijzonder contract op. Hij tekende eind 2024 namelijk een verbintenis waarmee hij een 'levenslang' aan Visma | Lease a Bike verbonden is. Daardoor blijft hij tot het einde van zijn wielercarrière in dienst van de ploeg waar ook Jonas Vingegaard onderdeel van is.

Vrouw Wout van Aert

Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw en Van Aert is daarbij geen uitzondering. Hij trouwde in 2018 met zijn geliefde Sarah De Bie. In totaal zijn ze al dertien jaar samen, maar ze kennen elkaar al véél langer. Samen vertoefden ze namelijk op dezelfde kleuterschool, naschoolse opvang én middelbare school. Maar pas als bijna-volwassenen sloeg de vonk over tussen de twee Belgen.

Twee jonge kinderen

De generatiegenoten zijn inmiddels trotse ouders van twee kinderen. Ruim vier jaar geleden kwam Georges op deze aardbol, zo'n anderhalf jaar geleden werd ook Jerome geboren. Gelukkig voor Van Aert kan zijn vrouw een deel van haar werk combineren met de opvoeding, want ze is onder meer kinderboekenschrijfster.

De Bie en Van Aert slaan ook de handen ineen op zakelijk gebied. Zo hadden ze zeven jaar lang een gezamelijke kledinglijn, investeren ze samen in meerdere bedrijven en is De Bie ook belangrijk rondom de besloten vennootschap van Van Aert. De Belgische wielrenner is namelijk niet alleen op de weg, maar ook daarbuiten behoorlijk succesvol.

Miljoenen bij Visma | Lease a Bike

Hij krijgt een riant miljoenensalaris bij de Nederlandse ploeg, maar krijgt naast het prijzengeld ook door sponsorgeld een flinke smak geld. Zo is hij een van de vele Red Bull-atleten. De samenwerking met het energieblikjesbedrijf zorgt ervoor dat de Belg altijd met een andere helm in het peloton rijdt. Zelfs anders dan zijn teamgenoten.

Ernstige valpartijen

Van Aert won dus al vele prijzen en heeft financieel weinig zorgen, maar toch kampte hij ook veelvuldig met problemen. Net als veel andere toprenners knalt de Belg zo nu en dan tegen het asfalt. Vaak met ernstige gevolgen. 2024 werd zodoende een rampjaar. Eerst door een enorme val in Dwars Door Vlaanderen, waardoor hij veel voorjaarsklassiekers én de Giro moest missen. In de Vuelta ging het richting het eind van het jaar weer mis in een afdaling.

Het viel echter in het niet bij een zwaar ongeluk in 2019. Tijdens een tijdrit in de Tour de France liep de alleskunner een ernstige beenwond op. Van Aert zou later in het programma Het Huis vertellen dat het leek alsof hij levend aan het verbranden was en ook bang was dat hij voor eeuwig mentaal last zou hebben van het ongeval. "Dat gevoel kan ik me nog perfect voor de geest halen." Middels een EMDR-therapie overwon Van Aert het trauma.

Van Aert wint eindelijk Parijs-Roubaix

Zondag 12 april 2026 wordt een datum die Van Aert nooit meer zal vergeten. Na jaren van hopen, tegenslagen en valpartijen won de Belg eindelijk Parijs-Roubaix, de koers die hij al zo lang op zijn palmares wilde schrijven. In de afgelopen jaren moest hij vooral Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar voor laten gaan, die de grote zeges onderling verdeelden.

De Ronde van Vlaanderen stond daarbij bovenaan zijn verlanglijstje, maar ook Parijs-Roubaix was een groot gemis. Maar zondag was het eindelijk zijn beurt. In een titanenstrijd met Pogacar, terwijl Van der Poel door pech werd uitgeschakeld, sprintte Van Aert naar de zege op het iconische Vélodrome van Roubaix.

Paspoort Wout van Aert