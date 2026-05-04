De 19-jarige Paul Seixas maakt het hele wielerjaar al ongekend veel indruk en was in Luik-Bastenaken-Luik onlangs zelfs de renner die het langste partij kon bieden aan Tadej Pogacar. De grote vraag was dan ook of het Franse wonderkind de Tour de France al dit jaar gaat rijden. Die knoop is inmiddels doorgehakt en Seixas maakte het besluit op bijzondere manier bekend.

Decathlon CMA GGM, de ploeg van Seixas, deelt maandagochtend op de sociale media namelijk een speciaal filmpje. Daarin is de wielersensatie op bezoek bij zijn opa en oma en dat is niet zomaar. "Dit is waar het allemaal begon, dit is waar ik voor het eerst in aanraking kwam met wielrennen en waar ik voor het eerst ging trainen", legt Seixas uit.

De Franse toprenner is echter ook om een andere reden naar zijn grootouders gekomen, want vervolgens heeft hij een verrassing in petto voor ze. "Ik ben hier om spannend nieuws te delen. In juli ga ik een koers rijden", houdt hij het eerst nog mysterieus.

Zijn oma wordt echter heel nieuwsgierig: "Wat bedoel je? Tour de France?", roept ze naar haar kleinzoon. Hij bevestigt dat, maar zelfs dan wil ze het nog niet helemaal geloven. "Is het nu besloten, is het officieel?", vraagt ze nog maar eens voor de zekerheid. "Wauw", roept ze vervolgens uit. Ook zijn opa vindt het schitterend: "Ik ben de gelukkigste man ter wereld."

De reacties onder de posts, die al razendsnel meer dan een half miljoen keer werden bekeken, zijn veelzeggend. Talloze fans reageren met een emotionele smiley en beweren dat ze een stofje in hun oog hebben.

Indrukwekkend seizoen

Seixas werd al een tijdje gezien als één van de grote talenten in het wielrennen en dit jaar heeft hij laten zien dat het volledig terecht was dat er zo naar hem werd gekeken. Hij werd knap tweede in de Strade Bianche achter Pogacar en hield vervolgens huis in de Ronde van het Baskenland. Seixas won daar drie van de zes etappes en won ook het eindklassement. De Fransman won zelfs alle truien van de ronde.

In Luik-Bastenaken-Luik liet Seixas onlangs zien dat hij zelfs kan strijden met Pogacar. Hij wist op hangen en wurgen in het wiel van de wereldkampioen te blijven op La Redoute, de klim waar Pogacar de afgelopen jaren de beslissing forceerde. Uiteindelijk moest hij de Sloveen een beklimming later alsnog laten gaan, maar hij werd wel knap tweede.