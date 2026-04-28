Tadej Pogacar schreef zondag voor de vierde keer Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam, maar na afloop ging het eigenlijk vooral over de man die als tweede over de finish kwam. Paul Seixas bevestigde zijn status als supertalent en is dankzij die knappe prestatie zelfs Mathieu van der Poel al voorbij.

Niemand kijkt er inmiddels meer van op als Pogacar in een grote wielerklassieker aan een lange solo begint en vervolgens niet meer teruggepakt wordt. De afgelopen twee jaar reed hij al op meer dan dertig kilometer van de streep weg bij de rest in Luik-Bastenaken-Luik, maar deze keer duurde het twintig kilometer langer voordat hij eindelijk in zijn eentje op weg naar de finish kon.

Het 19-jarige wonderkind Seixas kon de vernietigende demarrage van Pogacar op La Redoute zowaar volgen en daarmee toonde hij definitief aan dat hij de komende jaren weleens zijn grote uitdager kan gaan worden in de grote wielerkoersen. Het Franse supertalent werd op de Roche aux Faucons alsnog gelost, maar kwam op 45 seconden van de wereldkampioen wel als tweede over de streep. Hij eindigde daarmee bijna een minuut voor de volgende groep met onder meer tweevoudig winnaar Remco Evenepoel.

Seixas passeert Van der Poel

Seixas maakte eerder dit jaar al heel veel indruk in de Ronde van het Baskenland door daar drie van de zes etappes te winnen en ook bovenaan te eindigen in alle klassementen. Die prestaties hebben ervoor gezorgd dat de Fransman inmiddels is toegetreden tot de top-10 van de wereldranglijst.

De 19-jarige Seixas maakt door zijn tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik een enorme sprong. Hij is van plek 22 naar de zevende plaats geklommen. Seixas passeerde onder meer Mathieu van der Poel, die zakte van de negende naar de tiende plek. De Nederlander deed afgelopen weekend niet mee aan het wielermonument.

Pogacar nog altijd lijstaanvoerder

Pogacar is uiteraard nog altijd de leider op de wereldranglijst. Hij staat inmiddels al het duizelingwekkende aantal van 240 weken op de eerste plek. Pogacar nam de koppositie in september 2021 over van Wout van Aert en heeft die sindsdien niet meer afgestaan.

Achter Pogacar staat Jonas Vingegaard op de tweede plek en Isaac del Toro is derde. Evenepoel, Tom Pidcock en Mads Pedersen zijn de andere drie rijders die nog voor Seixas staan op de ranglijst.