Wielerteam Mathieu van der Poel maakt einde aan onzekerheid rond Nederlandse topper

Het was wekenlang afwachten welke gevolgen de valpartijen van Mathieu van der Poel in het mountainbiken zouden hebben op het zomerprogramma op de weg. Maar zijn wielerteam Alpecin-Deceuninck heeft een einde gemaakt aan alle onzekerheid.

De Nederlandse topper (30) moest volgens experts vrezen voor deelname aan de Dauphiné - de traditionele voorbereidingskoers op de Tour de France - én voor de Ronde van Frankrijk zelf. Maar Alpecin-Deceuninck presenteerde donderdag de ploeg voor de Dauphiné en daar prijkte de naam van Van der Poel bovenaan. Hij staat zondag dus gewoon aan de start van de Franse rittenkoers, die begint in Domérat.

'Voldoende hersteld'

"Groot nieuws! Mathieu van der Poel is voldoende hersteld van zijn polsblessure en start dit weekend in de Dauphiné", schreef zijn ploeg bij de post op Instagram. Hij gaat zich, samen met ploeggenoten Tobias Bayer, Lars Boven, Michael Gogl, Xandro Meurisse, Johan Price-Pejtersen en Gianni Vermeersch tijdens de Dauphiné voorbereiden op de Tour de France. Het is voor hem te hopen dat hij daar uit de ongelukken en valpartijen blijft, want de grootste ronde van allemaal start vlak daarna.

Van geweldig voorjaar na drama

Van der Poel kende een geweldig voorjaar op de weg, met zeges in onder meer de monumenten Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Mede door zijn zeges daar werd hij na Tadej Pogacar de best verdienende voorjaarsrenner van het hele peloton. Hij besloot daarna om een uitstapje te maken naar de mountainbike, waar het voor hem helemaal misging. Hij viel meerdere keren en moest zelfs opgeven met naar wat later bleek een breukje in zijn pols.

Mountainbike in 2025 van groot belang

De mountainbike heeft een grote rol in zijn 2025-seizoen. Van der Poel is namelijk al wereldkampioen op zowel de weg als in het veldrijden, maar de regenboogtrui en gouden medaille op de mountainbike ontbreekt nog. De Nederlandse alleskunner is daarom van plan om het WK op de weg in Rwanda in september over te slaan en zich na de Tour de France volledig te focussen op het WK mountainbike.

Zijn uitstapjes naar het off-road fietsen waren tot nu toe weinig succesvol. Van der Poel deed in het verleden ook een poging om op de Olympische Spelen en andere WK's tot een medaille te komen, maar die mislukten volledig. Een derde plaats in 2018 is zijn enige resultaat.