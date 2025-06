Volgers loven herstellende Mathieu van der Poel voor 'gouden' keuze: 'Dan is alles relatief'

Wielrenner Mathieu van der Poel liep een week geleden een blessure aan zijn pols op tijdens het mountainbiken. Toch laat hij zich niet uit het veld slaan en deelt hij een positieve update via Instagram. Zijn volgers merken iets bijzonders op.

De Nederlander deelt in een overzicht hoe hij de afgelopen maand mei heeft beleefd. Daarin zat hij niet alleen op de fiets. Hij stond ook op waterski's, op de golfbaan en genoot van lekker eten en drinken op het terras.

Zo at hij een pizza calzone met Australische collega Freddy Ovett en zat hij lekker in de zon met zijn vriendin Roxanne Bertels. Die reageerde ook met hartjes op het bericht. Ook de polsbrace van Van der Poel is te zien.

De 30-jarige werd echter ook al zonder brace gespot door een fan in Spanje. Hij lijkt dus spoedig te herstellen van zijn val in de wereldbeker mountainbiken. Hij verliet de race met een afrukkingsbreuk(je) in zijn pols en schaafwonden.

Suzan en Freek

Van der Poel relativeert zijn eigen mankementje met de muziekkeuze bij het bericht. Hij koos voor het nummer Goud van Suzan en Freek. Onlangs werd bekend dat Freek Rikkerink ongeneeslijk ziek is. Hij kreeg de diagnose uitgezaaide longkanker en is niet meer te behandelen.

Volgers en collega's vinden het een mooi gebaar van Van der Poel om de zanger een hart onder de riem te steken. "Mooie muziekkeuze", zegt Belgische renner Wesley Van Dyck. "Respect voor dit nummer, Matje", klinkt het ook. "Zeer mooie keuze", schrijft een ander met een hartje voor Freek. "Dan is alles relatief."

Goud

Van der Poel zal zelf ook nog voor goud gaan op de mountainbike tijdens het WK mountainbiken aan het einde van deze zomer. Daarvoor staat er ook nog genoeg op de planning, mits hij op tijd hersteld is.

Zondag 8 juni staat de etappekoers Criterium du Dauphiné op het programma. Het is nog maar de vraag of Van der Poel fit genoeg is om deel te kunnen nemen. Na een nieuwe controle moet daar volgende week duidelijkheid in komen. Kort na de valpartijen werd er zelfs getwijfeld over zijn deelname aan de Tour de France deze zomer.